Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Гибель подростка на Прикарпатье — полиция арестовала учителя arrow

Гибель подростка на Прикарпатье — полиция арестовала учителя

23 ноября 2023 17:21
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Гибель подростка на Прикарпатье — полиция арестовала учителя
Полиция расследует гибель подростка на Прикарпатье. Фото: facebook.com/frankivsk.police
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По факту гибели подростка на Прикарпатье правоохранительные органы открыли два уголовных производства. В рамках расследования был арестован учитель, в присутствие которого произошел несчастный случай.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Читайте также:

Гибель подростка на Прикарпатье

В полицию Прикарпатья 22 ноября поступило сообщение о гибели 14-летнего школьника в лицее Надворнянского района. Оперативно разобравшись в обстоятельствах, полиция установила, что трагедия произошла во время кружкового занятия по стрельбе из пневматической винтовки, которое неожиданно было организовано в коридоре лицея.

В ходе этого занятия 15-летний ученик 9-го класса, перезаряжая винтовку, случайно выстрелил, ранив другого ученика в грудь. Раненый 14-летний подросток скончался до прибытия скорой помощи. На месте происшествия присутствовал учитель, и полиция обнаружила на месте важные улики.

Арест учителя

В полиции сообщили, что 60-летний учитель из Надворной был задержан, а в его доме обнаружена пневматическая винтовка. 

"Следственное Управление областной полиции начало два уголовных дела: по статье о неосторожном убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни детей, приведшем к смерти", — говорится в сообщении.

гибель подростка
Гибель подростка на Прикарпатье. Фото: facebook.com/frankivsk.police
гибель подростка
Гибель подростка на Прикарпатье. Фото: facebook.com/frankivsk.police

Напомним, в Ивано-Франковской области погиб 14-летний школьник во время занятия кружка. Произошло это вчера, 22 ноября, в помещении одного из лицеев Надворнянского района.

Также мы писали, что недавно в Одессе разоблачили мужчину, который занимался продажей оружия. Известно, что автоматы и взрывоопасные боеприпасы злоумышленник незаконно привез в 2022 году из Харьковской области.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

18:20 В Одесской области появится новая трасса — детали

Актуальное по теме