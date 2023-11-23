Гибель подростка на Прикарпатье — полиция арестовала учителя

Полиция расследует гибель подростка на Прикарпатье. Фото: facebook.com/frankivsk.police

По факту гибели подростка на Прикарпатье правоохранительные органы открыли два уголовных производства. В рамках расследования был арестован учитель, в присутствие которого произошел несчастный случай.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

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Гибель подростка на Прикарпатье

В полицию Прикарпатья 22 ноября поступило сообщение о гибели 14-летнего школьника в лицее Надворнянского района. Оперативно разобравшись в обстоятельствах, полиция установила, что трагедия произошла во время кружкового занятия по стрельбе из пневматической винтовки, которое неожиданно было организовано в коридоре лицея.

В ходе этого занятия 15-летний ученик 9-го класса, перезаряжая винтовку, случайно выстрелил, ранив другого ученика в грудь. Раненый 14-летний подросток скончался до прибытия скорой помощи. На месте происшествия присутствовал учитель, и полиция обнаружила на месте важные улики.

Арест учителя

В полиции сообщили, что 60-летний учитель из Надворной был задержан, а в его доме обнаружена пневматическая винтовка.

"Следственное Управление областной полиции начало два уголовных дела: по статье о неосторожном убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни детей, приведшем к смерти", — говорится в сообщении.

Гибель подростка на Прикарпатье. Фото: facebook.com/frankivsk.police

Гибель подростка на Прикарпатье. Фото: facebook.com/frankivsk.police

Напомним, в Ивано-Франковской области погиб 14-летний школьник во время занятия кружка. Произошло это вчера, 22 ноября, в помещении одного из лицеев Надворнянского района.

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