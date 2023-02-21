Землетрус у Туреччині 20 лютого: відомо про 294 постраждалих

Внаслідок землетрусів у Туреччині загинули тисячі людей

Унаслідок двох землетрусів, що сталися 20 лютого в турецькій провінції Хатай, постраждали майже 300 людей. Частина постраждалих перебувають у важкому стані.

Про це повідомив глава міністерства охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджі у своєму Twitter.

Що відомо

"У нас 294 поранених внаслідок двох землетрусів, що сталися ввечері в Хатаї", — зазначив міністр.

Коджа додав, що 18 постраждалих перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, у Туреччині 20 лютого сталися два потужні землетруси. О 20:04 за місцевим часом у районі Дефне, у провінції Хатай, стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бала. О 20:07 стався ще один землетрус магнітудою 5,8 бала, епіцентр якого розташовувався в районі Самандаг міста Хатай.

Зазначимо, що 6 лютого у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років.

Також ми писали, що кількість загиблих через землетруси у Туреччині становить 40 672 особи, тоді як сусідня Сирія повідомила про понад 5 800 загиблих.

Фото: REUTERS