Землетрясение в Турции 20 февраля: известно о 294 пострадавших

В результате нового землетрясения в Турции пострадало почти 300 человек
В результате двух землетрясений, произошедших 20 февраля в турецкой провинции Хатай, пострадали почти 300 человек. Часть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Турции Фахреттина Коджи в своем Twitter.
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Что известно
"У нас 294 раненых в результате двух землетрясений, произошедших вечером в Хатае", — отметил министр.
Коджа добавил, что 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, в Турции 20 февраля произошло два мощных землетрясения. В 20:04 по местному времени в районе Дефне, в провинции Хатай, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла. В 20:07 произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8 балла, эпицентр которого размещался в районе Самандаг города Хатай.
Отметим, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8. Оно стало самым мощным в Турции за последние более чем 80 лет.
Также мы писали, что число погибших из-за землетрясений в Турции составляет 40 672 человека, в то время как соседняя Сирия сообщила о более чем 5 800 погибших.
Фото: REUTERS