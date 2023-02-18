Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Смертельні землетруси у Сирії та Туреччині: кількість загиблих перевищила 46 тисяч arrow

Смертельні землетруси у Сирії та Туреччині: кількість загиблих перевищила 46 тисяч

18 лютого 2023 18:17
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Понад 46 тисяч людей загинули через землетруси у Сирії та Туреччині
У Туреччині зруйновано понад 264 тисячі квартир
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Весь світ продовжує оговтуватись від серії потужних землетрусів у Туреччині та Сирії. На 18 лютого відомо про загибель вже понад 46 тисяч людей.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Читайте також:

Наслідки землетрусів

Наразі за даними агентства кількість загиблих у Туреччині становить 40 672 особи, тоді як сусідня Сирія повідомила про понад 5800 загиблих.

Як відомо, через 12 днів після землетрусу три людини, в тому числі дитина, були врятовані живими з-під завалів будівлі в місті Антак'я, що на півдні Туреччини.

Однак, як зазначають гуманітарні організації, ймовірно, кількість жертв продовжуватиме зростати.

Наразі ні Туреччина, ні Сирія не повідомляють, скільки людей вважаються зниклими безвісти після землетрусу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Туреччині врятували дитину та двох дорослих, які провели під завалами понад 300 годин.

Напередодні також сталися кілька чудес порятунку, як це називають місцеві ЗМІ. Витягнути чоловіка вдалося на 278 годині, а також двох чоловіків врятували на 261-й годині — 26-річного Мехмета Алі Шакіроглу та 33-річного Мустафу Авчі.

Як відомо, 6 лютого Сирію та Туреччину сколихнули потужні землетруси, які забрали життя тисячі невинних людей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:16 Українка увійшла до топ-20 на конкурсі Miss Charm-2023

18:10 В Одесі в багажнику власного авто знайшли труп бізнесмена

18:08 Яке свято відзначають 19 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:00 “Сподіваюсь, посіяне на окупованих територіях, збиратимемо під нашим прапором”, — Міністр Агрополітики

17:54 "Звернеться до путіна і росіян": у Білому домі зробили анонс щодо виступу Байдена у Польщі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:53 "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко виходить заміж

Новина з фото

17:52 У межах "зернової ініціативи" з України вдалося відправити 110 тисяч тонн зерна до Ефіопії та Сомалі

Новина з фото

17:40 Порятунок чотирилапого: в Рені витягли собаку

17:37 Китай готує офіційну позицію щодо мирного урегулювання війни в Україні

17:30 Ненсі Пелосі розповіла, як США підтримують Україну на тлі агресії кремля

Новина з відео

15:33 Нічний "відстріл" окупантів: у СБУ показали, як працюють українські снайпери

Ексклюзив

12:35 Ще одне судно вийде у рамках програми Grain from Ukraine з чорноморського порту: зерно піде до Африки

Новина з відео

12:09 Окупанти пошкодили десять багатоповерхівок та поранили двох людей у Хмельницькому

Новина з відео

08:30 Циганков вперше забиває та віддає гольову передачу в чемпіонаті Іспанії

Новина з відео

08:15 Режисер Семен Горов презентував документалку про українських митців під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:33 Зеленський про військову допомогу Україні: знімається табу щодо далекобійних ракет

Новина з відео

20:25 "Не планувала цей реліз": Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Росіяни підтримують цей режим": фронтмен гурту Scorpions прокоментував війну в Україні

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокоментувала насильне вручення повісток в Одесі

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

Актуальне по темі

None 18 Лютий 18:16

Українка увійшла до топ-20 на конкурсі Miss Charm-2023

None 18 Лютий 18:11

В Одесі в багажнику власного авто знайшли труп бізнесмена

None 18 Лютий 18:08

Яке свято відзначають 19 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

None 18 Лютий 17:54

“Сподіваюсь, посіяне на окупованих територіях, збиратимемо під нашим прапором”, — Міністр Агрополітики

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB