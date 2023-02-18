Понад 46 тисяч людей загинули через землетруси у Сирії та Туреччині

У Туреччині зруйновано понад 264 тисячі квартир

Весь світ продовжує оговтуватись від серії потужних землетрусів у Туреччині та Сирії. На 18 лютого відомо про загибель вже понад 46 тисяч людей.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Наслідки землетрусів

Наразі за даними агентства кількість загиблих у Туреччині становить 40 672 особи, тоді як сусідня Сирія повідомила про понад 5800 загиблих.

Як відомо, через 12 днів після землетрусу три людини, в тому числі дитина, були врятовані живими з-під завалів будівлі в місті Антак'я, що на півдні Туреччини.

Однак, як зазначають гуманітарні організації, ймовірно, кількість жертв продовжуватиме зростати.

Наразі ні Туреччина, ні Сирія не повідомляють, скільки людей вважаються зниклими безвісти після землетрусу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Туреччині врятували дитину та двох дорослих, які провели під завалами понад 300 годин.

Напередодні також сталися кілька чудес порятунку, як це називають місцеві ЗМІ. Витягнути чоловіка вдалося на 278 годині, а також двох чоловіків врятували на 261-й годині — 26-річного Мехмета Алі Шакіроглу та 33-річного Мустафу Авчі.

Як відомо, 6 лютого Сирію та Туреччину сколихнули потужні землетруси, які забрали життя тисячі невинних людей.