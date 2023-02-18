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Смертельные землетрясения в Сирии и Турции: число погибших превысило 46 тысяч

18 февраля 2023 18:17
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Более 46 тысяч человек погибли из-за землетрясений в Сирии и Турции
В Турции разрушено более 264 тысяч квартир
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Весь мир продолжает приходить в себя от серии мощных землетрясений в Турции и Сирии. На 18 февраля известно о гибели уже более 46 тысяч человек.

Об этом информирует международное агентство Reuters.

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Последствия землетрясений

По данным агентства, количество погибших в Турции составляет 40 672 человека, тогда как соседняя Сирия сообщила о более 5800 погибших.

Как известно, через 12 дней после землетрясения три человека, в том числе ребенок, были спасены живыми из-под завалов здания в городе Антакья на юге Турции.

Однако, как отмечают гуманитарные организации, вероятно количество жертв будет продолжать расти.

Пока ни Турция, ни Сирия не сообщают, сколько людей считаются пропавшими без вести после землетрясения.

Напомним, ранее мы писали, что в Турции спасли ребенка и двух взрослых, которые провели под завалами более 300 часов.

В преддверии также произошло несколько чудес спасения, как это называют местные СМИ. Вытащить мужчину удалось на 278 часу, а также двух мужчин спасли на 261 часу — 26-летнего Мехмета Али Шакироглу и 33-летнего Мустафу Авчи.

Как известно, 6 февраля Сирию и Турцию всколыхнули мощные землетрясения, унесшие жизни тысячи невинных людей.

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