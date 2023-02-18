У Туреччині з-під завалів врятували трьох людей

Карети швидкої повезли врятованих до лікарні

У Туреччині продовжують розбирати зруйновані землетрусом будівлі. Масштабна рятувальна операція триває вже близько 300 годин. Сьогодні зранку група рятувальників дістала у провінції Хатай трьох постраждалих.

Про це пише ТRT Haber.

Деталі

"На 296-й годині землетрусу в Хатаї врятовано троє людей, у тому числі дитину", — йдеться у повідомленні. Їх дістали з-під уламків апартаментів у центральному районі міста Антак’я.

Окрім дітей, врятували жінку та чоловіка. Більше деталей про них невідомо. Карети швидкої повезли врятованих до лікарні. Нині їхні особи встановлюють.

Напередодні також сталися кілька чудес порятунку, як це називають місцеві ЗМІ. Витягнути чоловіка вдалося на 278 годині, а також двох чоловіків врятували на 261-й годині — 26-річного Мехмета Алі Шакіроглу та 33-річного Мустафу Авчі. Це теж відбулося у центральній частині міста Антак'я в Хатаї, де сьогодні дістали чоловіка, жінку та дитину.

Нагадаємо, 6 лютого Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Землетрус спричинив масштабні руйнування, від стихії постраждали мільйони людей.