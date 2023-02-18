В Турции из-под завалов спасли трех человек

В Турции спасли ребенка и двух взрослых, проведших под завалами 300 часов
В Турции продолжают разбирать разрушенные землетрясением здания. Масштабная спасательная операция длится около 300 часов. Сегодня утром группа спасателей получила в провинции Хатай троих пострадавших.
Об этом пишет ТRT Haber.
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"На 296-м часе землетрясения в Хатае спасены три человека, в том числе ребенок", — говорится в сообщении. Их извлекли из-под обломков апартаментов в центральном районе города Антакья.
Кроме детей, спасли женщину и мужчину. Больше деталей о них неизвестно. Кареты скорой увезли спасенных в больницу. В настоящее время их личности устанавливают.
В преддверии также произошло несколько чудес спасения, как это называют местные СМИ. Вытащить мужчину удалось на 278-м часе, а также двух мужчин спасли на 261-м часе — 26-летнего Мехмета Али Шакироглу и 33-летнего Мустафу Авчи. Это тоже произошло в центральной части города Антакья в Хатае, где сегодня достали мужчину, женщину и ребенка.
Напомним, 6 февраля Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Землетрясение повлекло за собой масштабные разрушения, от стихии пострадали миллионы людей.