В Турции из-под завалов спасли трех человек

Кареты скорой повезли спасенных в больницу

В Турции продолжают разбирать разрушенные землетрясением здания. Масштабная спасательная операция длится около 300 часов. Сегодня утром группа спасателей получила в провинции Хатай троих пострадавших.

Об этом пишет ТRT Haber.

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"На 296-м часе землетрясения в Хатае спасены три человека, в том числе ребенок", — говорится в сообщении. Их извлекли из-под обломков апартаментов в центральном районе города Антакья.

Кроме детей, спасли женщину и мужчину. Больше деталей о них неизвестно. Кареты скорой увезли спасенных в больницу. В настоящее время их личности устанавливают.

В преддверии также произошло несколько чудес спасения, как это называют местные СМИ. Вытащить мужчину удалось на 278-м часе, а также двух мужчин спасли на 261-м часе — 26-летнего Мехмета Али Шакироглу и 33-летнего Мустафу Авчи. Это тоже произошло в центральной части города Антакья в Хатае, где сегодня достали мужчину, женщину и ребенка.

Напомним, 6 февраля Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Землетрясение повлекло за собой масштабные разрушения, от стихии пострадали миллионы людей.