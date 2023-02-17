Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв станом на 17 лютого

Кількість жертв землетрусу у Туреччині продовжує рости: загиблих уже понад 38 тисяч
Загальна кількість загиблих в результаті землетрусів у Туреччині та Сирії наближається до 45 тисяч. За останніми даними, в Туреччині кількість жертв зросла до 38044 осіб, а в Сирії – до 5800.
Про це повідомляють турецькі ЗМІ.
-
Влада Китаю оголосила про "рішучу перемогу" над коронавірусом
-
"Герой нашого часу": Енн Гетевей відреагувала на звернення Зеленського під час кінофестивалю
-
Застерігав від "географічного розширення війни": Сійярто пояснив, навіщо їздив у Мінськ
-
Біткоїн знову обнадіяв інвесторів: скільки зараз коштує криптовалюта
-
Компанії Ілона Маска загрожує чималий штраф від уряду США: подробиці
-
"Робота вже почалася": Кулеба поділився прогнозом щодо надання Україні західних винищувачів
-
Київ чарує та захоплює: емоції столиці очима Новини.LIVE
-
У Мексиці під час будівництва автомагістралі знайшли давні поховальні кургани
-
Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові
-
Користувачі "довели до депресії" штучний інтелект ChatGPT: подробиці
Рятувальна операція триває
Після землетрусів минулого тижня сталося близько 4700 повторних поштовхів, або один кожні чотири хвилини. Більшість цих підземних поштовхів відчутні, близько 40 були магнітудою понад 4. Експерти кажуть, що найближчими днями можуть статися підземні поштовхи силою 5 балів.
Над ліквідацією наслідків руйнівного землетрусу у Туреччині працюють 29 160 співробітників пошуково-рятувальних служб. Також 11 488 співробітників рятувальних служб, які прибули на допомогу із інших країн, все ще перебувають на службі.
Загальна кількість персоналу, який працює в регіоні, сягнула 264 389 разом з поліцією, медиками волонтерами та іншими залученими до ліквідації наслідків землетрусу працівниками.
Нагадаємо, 6 лютого Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Землетрус спричинив масштабні руйнування, від стихії постраждали мільйони людей.