Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв станом на 17 лютого

Руйнівний землетрус стався у Туреччині та Сирії 6 лютого

Загальна кількість загиблих в результаті землетрусів у Туреччині та Сирії наближається до 45 тисяч. За останніми даними, в Туреччині кількість жертв зросла до 38044 осіб, а в Сирії – до 5800.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Рятувальна операція триває

Після землетрусів минулого тижня сталося близько 4700 повторних поштовхів, або один кожні чотири хвилини. Більшість цих підземних поштовхів відчутні, близько 40 були магнітудою понад 4. Експерти кажуть, що найближчими днями можуть статися підземні поштовхи силою 5 балів.

Над ліквідацією наслідків руйнівного землетрусу у Туреччині працюють 29 160 співробітників пошуково-рятувальних служб. Також 11 488 співробітників рятувальних служб, які прибули на допомогу із інших країн, все ще перебувають на службі.

Загальна кількість персоналу, який працює в регіоні, сягнула 264 389 разом з поліцією, медиками волонтерами та іншими залученими до ліквідації наслідків землетрусу працівниками.

Нагадаємо, 6 лютого Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Землетрус спричинив масштабні руйнування, від стихії постраждали мільйони людей.