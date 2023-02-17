Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв по состоянию на 17 февраля

Разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля

Общее число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии близится к 45 тысячам. По последним данным, в Турции количество жертв возросло до 38044 человек, а в Сирии – до 5800 человек.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Спасательная операция продолжается

После землетрясений на прошлой неделе произошло около 4700 повторных толчков или каждые четыре минуты. Большинство этих подземных толчков ощутимы, около 40 были магнитудой более 4. Эксперты говорят, что в ближайшие дни могут произойти подземные толчки силой в 5 баллов.

Над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в Турции работают 29 160 сотрудников поисково-спасательных служб. Также 11 488 прибывших на помощь из других стран сотрудников спасательных служб все еще находятся на службе.

Общее количество персонала, работающего в регионе, достигло 264 389 вместе с полицией, медиками волонтерами и другими привлеченными к ликвидации последствий землетрясения работниками.

Напомним, 6 февраля Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Землетрясение повлекло за собой масштабные разрушения, от стихии пострадали миллионы людей.