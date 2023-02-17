Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Происшествия arrow Число жертв землетрясения в Турции продолжает расти: погибших уже более 38 тысяч arrow

Число жертв землетрясения в Турции продолжает расти: погибших уже более 38 тысяч

17 февраля 2023 23:59
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв по состоянию на 17 февраля
Разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Общее число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии близится к 45 тысячам. По последним данным, в Турции количество жертв возросло до 38044 человек, а в Сирии – до 5800 человек.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Читайте также:

Спасательная операция продолжается

После землетрясений на прошлой неделе произошло около 4700 повторных толчков или каждые четыре минуты. Большинство этих подземных толчков ощутимы, около 40 были магнитудой более 4. Эксперты говорят, что в ближайшие дни могут произойти подземные толчки силой в 5 баллов.

Над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в Турции работают 29 160 сотрудников поисково-спасательных служб. Также 11 488 прибывших на помощь из других стран сотрудников спасательных служб все еще находятся на службе.

Общее количество персонала, работающего в регионе, достигло 264 389 вместе с полицией, медиками волонтерами и другими привлеченными к ликвидации последствий землетрясения работниками.

Напомним, 6 февраля Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Землетрясение повлекло за собой масштабные разрушения, от стихии пострадали миллионы людей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

23:48 Талибы в Афганистане запретили женщинам контрацепцию

23:37 Власти Китая объявили о "решительной победе" над коронавирусом

23:37 "Герой нашего времени": Энн Хэтуэй отреагировала на обращение Зеленского во время кинофестиваля

23:16 Предостерегал от "географического расширения войны": Сийярто объяснил, зачем ездил в Минск

23:13 Биткоин снова обнадежил инвесторов: сколько сейчас стоит криптовалюта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:55 Компании Илона Маска грозит немалый штраф от правительства США: подробности

22:32 "Работа уже началась": Кулеба поделился прогнозом о предоставлении Украине западных истребителей

Эксклюзив

22:28 Киев очаровывает и восхищает: эмоции столицы глазами Новини.LIVE

Новина з фото

22:15 В Мексике при строительстве автомагистрали обнаружили древние погребальные курганы

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Новина з відео

20:33 Зеленский о военной помощи Украине: снимается табу по дальнобойным ракетам

Новина з відео

20:25 "Не планировала этот релиз": Слава Каминская представила новую украиноязычную песню

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Россияне поддерживают этот режим": фронтмен группы Scorpions прокомментировал войну в Украине

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокомментировала насильственное вручение повесток в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:22 "Это негласная программа": российские пропагандисты сочинили страшилку о европейцах, которые охотятся за умными детьми

Новина з відео

16:13 Нидерланды, Германия и Дания готовы передать Украине около 100 танков, — Зеленский

Новина з відео

16:04 Потап посвятил новую песню и клип украинским волонтерам: "Люди простые, и в этом мощь наша"

Новина з відео

14:40 Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в сериале "Южный парк"

Новина з відео

14:35 Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Эксклюзив

18:00 Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

20:07 Чего ждать на Мюнхенской конференции по безопасности

Эксклюзив

18:25 Звезда "Игры престолов" Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве: фоторепортаж

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

Актуальное по теме

None 17 Февраль 23:38

Талибы в Афганистане запретили женщинам контрацепцию

None 17 Февраль 23:38

Власти Китая объявили о "решительной победе" над коронавирусом

None 17 Февраль 23:13

"Герой нашего времени": Энн Хэтуэй отреагировала на обращение Зеленского во время кинофестиваля

None 17 Февраль 23:16

Предостерегал от "географического расширения войны": Сийярто объяснил, зачем ездил в Минск

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB