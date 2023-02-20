У турецькому Хатаї зафіксували землетрус магнітудою 6,4: деталі
На півдні Туреччини в провінції Хатаї стався землетрус. Його магнітуда — 6,4 бала.
Про це повідомляє CNN.
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Деталі
Землетрус стався о 20:04 у районі Дефне в Хатаї. Він міг відчуватися в прилеглих провінціях.
"Земля вислизнула з-під наших ніг. Ми були в наметовому містечку. Ми неймовірно тряслися. Люди в багатьох місцях палили печі. Діти були дуже налякані. Це був неймовірно сильний землетрус. Це не був землетрус як афтершок. Це місце зараз в диму. Ймовірно, ті будівлі, які не були зруйновані, були зруйновані", — розповів кореспондент CNN Бусе Девірен.
AFAD повідомив про ще один землетрус магнітудою 5,8, який стався в районі Самандаг у Хатаї о 20:07.
Нагадаємо, 17-річну дівчину витягли живою з-під завалів через 248 годин після потужного землетрусу у Туреччині. її госпіталізували.
Також ми писали, що кількість загиблих через землетруси у Туреччині становить 40 672 особи, тоді як сусідня Сирія повідомила про понад 5 800 загиблих.
Додамо, у середу, 15 лютого, на Філіппінах зафіксували сильний землетрус. Його магнітуда склала 6 балів.