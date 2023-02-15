Землетрус на Філіппінах та Гаваях - що відомо

Потужний землетрус зафіксували на Філіппінах та Гаваях
У середу, 15 лютого, на Філіппінах зафіксували сильний землетрус. Його магнітуда склала 6 балів.
Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
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Деталі
Епіцентр знаходився за 89 км на південний схід від міста Легаспі. Осередок залягав на глибині 40 км.
Повідомлення про руйнування і постраждалих поки що не надходили.
Також повідомляється про підземні поштовхи на Гаваях. Магнітуда землетрусу склала 4,8 бала.
Землетрус стався біля південно-східного узбережжя острова Гаваї. Був зосереджений приблизно за 7,5 милі на південний схід від Пахали. Повідомляється, що підземні поштовхи спровокували виверження вулкана Кілауеа.
Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні був оголошений найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Навіть через кілька годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.
Станом на вечір 14 лютого повідомляли про 41 тисячу загиблих.