Землетрус на Філіппінах та Гаваях - що відомо

Повідомлення про руйнування і постраждалих поки що не надходили

У середу, 15 лютого, на Філіппінах зафіксували сильний землетрус. Його магнітуда склала 6 балів.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Деталі

Епіцентр знаходився за 89 км на південний схід від міста Легаспі. Осередок залягав на глибині 40 км.

Повідомлення про руйнування і постраждалих поки що не надходили.

Також повідомляється про підземні поштовхи на Гаваях. Магнітуда землетрусу склала 4,8 бала.

Землетрус стався біля південно-східного узбережжя острова Гаваї. Був зосереджений приблизно за 7,5 милі на південний схід від Пахали. Повідомляється, що підземні поштовхи спровокували виверження вулкана Кілауеа.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні був оголошений найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть через кілька годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Станом на вечір 14 лютого повідомляли про 41 тисячу загиблих.