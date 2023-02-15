Землетрясение на Филиппинах и Гавайях - что известно

Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали

В среду, 15 февраля, на Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6 баллов.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Эпицентр находился в 89 км юго-восточнее города Легаспи. Эпицентр залег на глубине 40 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Также сообщается о подземных толчках на Гавайях. Магнитуда землетрясения составила 4,8 балла.

Землетрясение произошло у юго-восточного побережья острова Гавайи. Был сосредоточен примерно в 7,5 мили к юго-востоку от Пахалы. Сообщается, что подземные толчки спровоцировали извержение вулкана Килауэа.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

По состоянию на вечер 14 февраля сообщали о 41 тысяче погибших.