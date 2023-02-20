В турецком Хатае зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4: детали
На юге Турции в провинции Хатай произошло землетрясение. Его магнитуда — 6,4 балла.
Об этом сообщает CNN.
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Землетрясение произошло в 20:04 в районе Дефне в Хатае. Оно могло ощущаться в близлежащих провинциях.
"Земля ускользнула из-под наших ног. Мы были в палаточном городке. Мы невероятно тряслись. Люди во многих местах топили печи. Дети были очень напуганы. Это было невероятно сильное землетрясение. Это не было землетрясение как афтершок. Это место сейчас в дыму. Вероятно, те здания, которые не были разрушены, были разрушены", — рассказал корреспондент CNN Бусе Девирен.
AFAD сообщил о еще одном землетрясении магнитудой 5,8, которое произошло в районе Самандаг в Хатае в 20:07.
Напомним, 17-летнюю девушку извлекли живой из-под завалов спустя 248 часов после мощного землетрясения в Турции, ее госпитализировали.
Также мы писали, что число погибших из-за землетрясений в Турции составляет 40 672 человека, тогда как соседняя Сирия сообщила о более чем 5 800 погибших.
В среду, 15 февраля, на Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6 баллов.