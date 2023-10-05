Внаслідок ДТП у Венеції загинула українка, яка працювала в Держагентстві водних ресурсів

Ірина Пащенко, яка загинула внаслідок ДТП у Венеції. Фото: facebook.com/davr.gov.ua

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Венеції загинула громадянка України Ірина Пащенко. Вона була начальницею відділу водних відносин та ведення водного кадастру Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

Про це повідомляє Державне агентство водних ресурсів України.

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У Держагентстві водних ресурсів України наголосили, що важко знайти слова, які б змогли зменшити душевний біль і гіркоту непоправної втрати.

"Поділяємо вашу скорботу і у цей важкий час висловлюємо рідним та близьким наші щирі співчуття. Нехай світлий спомин про Ірину назавжди залишиться у серцях усіх, хто її знав, любив та поважав", — йдеться у повідомленні.

Допис Держагентства водних ресурсів України. Фото: скриншот

Нагадаємо, на півночі Італії автобус із пасажирами впав із Венеціанського мосту. Є загиблі та поранені.

Також ми писали, що пара з Німеччини запізналася на автобус, який потрапив у жахливу аварію у Венеції, і врятувалася. Таким чином, несприятливі обставини, які змусили подружжя затриматися, виявилися великим везінням.

Додамо, в Італії ідентифікували всіх жертв, які загинули внаслідок ДТП у Венеції. Всього загинула 21 людина, серед них дев'ять українців.