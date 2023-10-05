У Венеції ідентифікували дев'ятьох українців, які загинули внаслідок ДТП
В Італії ідентифікували всіх жертв, які загинули внаслідок ДТП у Венеції. Всього загинула 21 людина, серед них дев'ять українців.
Про це пише місцеве видання Ansa.
Хто загинув
Зазначається, що через ДТП загинули:
- дев'ять громадян України;
- чотири румуни;
- троє німців,
- двоє португальців,
- хорват,
- південноафриканець,
- італієць — водій автобуса, який мешкав у місті Тревізо.
Постраждалі внаслідок ДТП
Також наразі розпізнано 13 із 15 потерпілих, яких шпиталізували до лікарні, а саме:
- п’ятеро громадян України,
- четверо німців,
- двоє іспанців,
- хорват,
- француз.
Ще двоє постраждалих, яких не ідентифікували, швидше за все є громадянами України та Німеччини.
У виданні додають, що серед потерпілих — 12 дорослих та троє дітей. Десятеро з них розмістили в реанімації.
Що сталося
За попередньою інформацією автобус з пасажирами проламав бар'єр, перелетівши приблизно 10 метрів, торкаючись лінії електропередач, згодом зіткнувшись із землею та миттєво спалахнувши. Оскільки транспорт працював на метані, деякі люди згоріли на місці.
Раніше в українському МЗС повідомляли про четверо загиблих українців внаслідок цієї жахливої ДТП біля Венеції.
Нагадаємо, пара з Німеччини запізнилася на автобус, який потрапив у жахливу аварію у Венеції, і врятувалася. Таким чином несприятливі обставини, які змусили подружжя затриматися, виявилися великим везінням.