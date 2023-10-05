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У Венеції ідентифікували дев'ятьох українців, які загинули внаслідок ДТП

5 жовтня 2023 09:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Венеції ідентифікували дев'ятьох українців, які загинули внаслідок ДТП
Автобус, який потрапив в ДТП у Венеції. Фото: agi.it
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Італії ідентифікували всіх жертв, які загинули внаслідок ДТП у Венеції. Всього загинула 21 людина, серед них дев'ять українців.

Про це пише місцеве видання Ansa.

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Хто загинув

Зазначається, що через ДТП загинули:

  • дев'ять громадян України;
  • чотири румуни;
  • троє німців,
  • двоє португальців,
  • хорват,
  • південноафриканець,
  • італієць — водій автобуса, який мешкав у місті Тревізо.
загиблі українці у Венеції
ДТП у Венеції. Фото: Reuters

Постраждалі внаслідок ДТП

Також наразі розпізнано 13 із 15 потерпілих, яких шпиталізували до лікарні, а саме:

  • п’ятеро громадян України,
  • четверо німців,
  • двоє іспанців,
  • хорват,
  • француз.

Ще двоє постраждалих, яких не ідентифікували, швидше за все є громадянами України та Німеччини. 

загиблі українці у Венеції
ДТП у Венеції. Фото: Reuters

У виданні додають, що серед потерпілих — 12 дорослих та троє дітей. Десятеро з них розмістили в реанімації. 

Що сталося

За попередньою інформацією автобус з пасажирами проламав бар'єр, перелетівши приблизно 10 метрів, торкаючись лінії електропередач, згодом зіткнувшись із землею та миттєво спалахнувши. Оскільки транспорт працював на метані, деякі люди згоріли на місці.

Раніше в українському МЗС повідомляли про четверо загиблих українців внаслідок цієї жахливої ДТП біля Венеції.

Нагадаємо, пара з Німеччини запізнилася на автобус, який потрапив у жахливу аварію у Венеції, і врятувалася. Таким чином несприятливі обставини, які змусили подружжя затриматися, виявилися великим везінням.

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