У Венеції ідентифікували дев'ятьох українців, які загинули внаслідок ДТП

Автобус, який потрапив в ДТП у Венеції. Фото: agi.it

В Італії ідентифікували всіх жертв, які загинули внаслідок ДТП у Венеції. Всього загинула 21 людина, серед них дев'ять українців.

Про це пише місцеве видання Ansa.

Читайте також:

Хто загинув

Зазначається, що через ДТП загинули:

дев'ять громадян України;

чотири румуни;

троє німців,

двоє португальців,

хорват,

південноафриканець,

італієць — водій автобуса, який мешкав у місті Тревізо.

ДТП у Венеції. Фото: Reuters

Постраждалі внаслідок ДТП

Також наразі розпізнано 13 із 15 потерпілих, яких шпиталізували до лікарні, а саме:

п’ятеро громадян України,

четверо німців,

двоє іспанців,

хорват,

француз.

Ще двоє постраждалих, яких не ідентифікували, швидше за все є громадянами України та Німеччини.

ДТП у Венеції. Фото: Reuters

У виданні додають, що серед потерпілих — 12 дорослих та троє дітей. Десятеро з них розмістили в реанімації.

Що сталося

За попередньою інформацією автобус з пасажирами проламав бар'єр, перелетівши приблизно 10 метрів, торкаючись лінії електропередач, згодом зіткнувшись із землею та миттєво спалахнувши. Оскільки транспорт працював на метані, деякі люди згоріли на місці.

Раніше в українському МЗС повідомляли про четверо загиблих українців внаслідок цієї жахливої ДТП біля Венеції.

Нагадаємо, пара з Німеччини запізнилася на автобус, який потрапив у жахливу аварію у Венеції, і врятувалася. Таким чином несприятливі обставини, які змусили подружжя затриматися, виявилися великим везінням.