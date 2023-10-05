В Венеции идентифицировали девять украинцев, погибших в результате ДТП
В Италии идентифицировали всех жертв, погибших в результате ДТП в Венеции. Всего погиб 21 человек, в том числе девять украинцев.
Об этом пишет местное издание Ansa.
Кто погиб
Отмечается, что в результате ДТП погибли:
- девять граждан Украины;
- четыре румына;
- трое немцев,
- двое португальцев,
- хорват,
- южноафриканец,
- итальянец — водитель автобуса, который жил в городе Тревизо.
Пострадавшие в результате ДТП
Также распознаны 13 из 15 пострадавших, которых госпитализировали в больницу, а именно:
- пятеро граждан Украины,
- четверо немцев,
- двое испанцев,
- хорват,
- француз.
Еще двое пострадавших, которых не идентифицировали, скорее всего, являются гражданами Украины и Германии.
В издании добавляют, что среди пострадавших 12 взрослых и трое детей. Десять из них находятся в реанимации.
Что произошло
По предварительной информации, автобус с пассажирами проломил барьер, перелетев примерно 10 метров, касаясь линии электропередач, впоследствии столкнувшись с землей и мгновенно вспыхнув. Поскольку транспорт работал на метане, некоторые люди сгорели на месте.
Ранее в украинском МИД сообщали о четверых погибших украинцах в результате этого ужасного ДТП возле Венеции.
Напомним, пара из Германии опоздала на автобус, попавший в ужасную аварию в Венеции, и спаслась. Таким образом, неблагоприятные обстоятельства, заставившие супругов задержаться, оказались большим везением.