В Венеции идентифицировали девять украинцев, погибших в результате ДТП

Автобус, попавший в ДТП в Венеции. Фото: agi.it

В Италии идентифицировали всех жертв, погибших в результате ДТП в Венеции. Всего погиб 21 человек, в том числе девять украинцев.

Об этом пишет местное издание Ansa.

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Отмечается, что в результате ДТП погибли:

девять граждан Украины;

четыре румына;

трое немцев,

двое португальцев,

хорват,

южноафриканец,

итальянец — водитель автобуса, который жил в городе Тревизо.

ДТП в Венеции. Фото: Reuters

Пострадавшие в результате ДТП

Также распознаны 13 из 15 пострадавших, которых госпитализировали в больницу, а именно:

пятеро граждан Украины,

четверо немцев,

двое испанцев,

хорват,

француз.

ДТП в Венеции. Фото: Reuters

Еще двое пострадавших, которых не идентифицировали, скорее всего, являются гражданами Украины и Германии.

В издании добавляют, что среди пострадавших 12 взрослых и трое детей. Десять из них находятся в реанимации.

Что произошло

По предварительной информации, автобус с пассажирами проломил барьер, перелетев примерно 10 метров, касаясь линии электропередач, впоследствии столкнувшись с землей и мгновенно вспыхнув. Поскольку транспорт работал на метане, некоторые люди сгорели на месте.

Ранее в украинском МИД сообщали о четверых погибших украинцах в результате этого ужасного ДТП возле Венеции.

Напомним, пара из Германии опоздала на автобус, попавший в ужасную аварию в Венеции, и спаслась. Таким образом, неблагоприятные обстоятельства, заставившие супругов задержаться, оказались большим везением.