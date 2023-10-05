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В Венеции идентифицировали девять украинцев, погибших в результате ДТП

5 октября 2023 09:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Венеции идентифицировали девять украинцев, погибших в результате ДТП
Автобус, попавший в ДТП в Венеции. Фото: agi.it
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Италии идентифицировали всех жертв, погибших в результате ДТП в Венеции. Всего погиб 21 человек, в том числе девять украинцев.

Об этом пишет местное издание Ansa.

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Кто погиб

Отмечается, что в результате ДТП погибли:

  • девять граждан Украины;
  • четыре румына;
  • трое немцев,
  • двое португальцев,
  • хорват,
  • южноафриканец,
  • итальянец — водитель автобуса, который жил в городе Тревизо.
загиблі українці у Венеції
ДТП в Венеции. Фото: Reuters

Пострадавшие в результате ДТП

Также распознаны 13 из 15 пострадавших, которых госпитализировали в больницу, а именно:

  • пятеро граждан Украины,
  • четверо немцев,
  • двое испанцев,
  • хорват,
  • француз.
загиблі українці у Венеції
ДТП в Венеции. Фото: Reuters

Еще двое пострадавших, которых не идентифицировали, скорее всего, являются гражданами Украины и Германии.

В издании добавляют, что среди пострадавших 12 взрослых и трое детей. Десять из них находятся в реанимации.

Что произошло

По предварительной информации, автобус с пассажирами проломил барьер, перелетев примерно 10 метров, касаясь линии электропередач, впоследствии столкнувшись с землей и мгновенно вспыхнув. Поскольку транспорт работал на метане, некоторые люди сгорели на месте.

Ранее в украинском МИД сообщали о четверых погибших украинцах в результате этого ужасного ДТП возле Венеции.

Напомним, пара из Германии опоздала на автобус, попавший в ужасную аварию в Венеции, и спаслась. Таким образом, неблагоприятные обстоятельства, заставившие супругов задержаться, оказались большим везением.

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