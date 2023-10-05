В результате ДТП в Венеции погибла украинка, которая работала в Госагентстве водных ресурсов

Ирина Пащенко, которая погибла в результате ДТП в Венеции. Фото: facebook.com/davr.gov.ua

В результате дорожно-транспортного происшествия в Венеции погибла гражданка Украины Ирина Пащенко. Она была начальницей отдела водных отношений и ведения водного кадастра Северо-Донецкого бассейнового управления водными ресурсами.

Об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов Украины.

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В Госагентстве водных ресурсов Украины отметили, что трудно найти слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль и горечь невосполнимой потери.

"Разделяем вашу скорбь и в это трудное время выражаем родным и близким наши искренние соболезнования. Пусть светлая память об Ирине навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал, любил и уважал", — говорится в сообщении.

Пост Госагентства водных ресурсов Украины. Фото: скриншот

Напомним, на севере Италии автобус с пассажирами упал с Венецианского моста. Есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что пара из Германии опоздала на автобус, попавший в ужасную аварию в Венеции, и спаслась. Таким образом, неблагоприятные обстоятельства, заставившие супругов задержаться, оказались большим везением.

Добавим, в Италии идентифицировали всех жертв, погибших в результате ДТП в Венеции. Всего погиб 21 человек, в том числе девять украинцев.