СБУ викрила двох агітаторів, які вихваляли окупантів — серед них колишній мер Чернігівщини

Вихваляли окупантів і підтримували війну: СБУ викрила ворожих агітаторів
Служба безпеки затримала ще двох поплічників агресора у результаті контрдиверсійних заходів у північних регіонах України. Серед затриманих — колишній мер з Чернігівщини.
Про це повідомила Служба безпеки України.
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Діяльність колаборантів
Згідно з даними правоохоронців, зловмисники масово розповсюджували через соцмережі заклики до підтримки російських окупантів та виправдовували їхні воєнні злочини. Одним із ворожих агітаторів виявився колишній мер райцентру у Чернігівській області, який був засуджений за вимагання хабарів.
За даними контррозвідки СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився з виправної установи, де відбував покарання за скоєння злочину. Під час окупації області військами рф ексголова вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці.
Для цього почав поширювати в інтернеті дописи, в яких хотів дискредитувати Сили оборони та популяризував терористичні організації "Л/ДНР".
Після звільнення регіону зловмисник сподівався уникнути правосуддя, але співробітники СБУ його викрили.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Ворожа пропагандистка
Ще однією ворожою пропагандисткою є мешканка Києва, яка публічно закликала до захоплення державної влади та вихваляла кремлівський режим. Також вона виправдовувала російські повітряні удари по українських містах, унаслідок чого були загиблі і поранені мирні жителі.
Деструктивний контент зловмисниця поширювала з власного акаунта у забороненій соцмережі "Вконтакте".
Кіберфахівці Служби безпеки поетапно задокументували її підривну діяльність і затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.
Обом зловмисникам суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають розслідування.
Нагадаємо, раніше зрадники, які зливали позиції ЗСУ на Донеччині, отримали до 10 років ув'язнення.
Також повідомлялося, що десять бойовиків "ЛНР" і "ДНР" проведуть від 13 до 15 років за ґратами. Вони брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.
Фото: СБУ