СБУ викрила двох агітаторів, які вихваляли окупантів — серед них колишній мер Чернігівщини

Зловмисники масово розповсюджували через соцмережі заклики до підтримки російських окупантів та виправдовували їхні воєнні злочини

Служба безпеки затримала ще двох поплічників агресора у результаті контрдиверсійних заходів у північних регіонах України. Серед затриманих — колишній мер з Чернігівщини.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Діяльність колаборантів

Згідно з даними правоохоронців, зловмисники масово розповсюджували через соцмережі заклики до підтримки російських окупантів та виправдовували їхні воєнні злочини. Одним із ворожих агітаторів виявився колишній мер райцентру у Чернігівській області, який був засуджений за вимагання хабарів.

За даними контррозвідки СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився з виправної установи, де відбував покарання за скоєння злочину. Під час окупації області військами рф ексголова вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці.

Для цього почав поширювати в інтернеті дописи, в яких хотів дискредитувати Сили оборони та популяризував терористичні організації "Л/ДНР".

Після звільнення регіону зловмисник сподівався уникнути правосуддя, але співробітники СБУ його викрили.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Ворожа пропагандистка

Ще однією ворожою пропагандисткою є мешканка Києва, яка публічно закликала до захоплення державної влади та вихваляла кремлівський режим. Також вона виправдовувала російські повітряні удари по українських містах, унаслідок чого були загиблі і поранені мирні жителі.

Деструктивний контент зловмисниця поширювала з власного акаунта у забороненій соцмережі "Вконтакте".

Кіберфахівці Служби безпеки поетапно задокументували її підривну діяльність і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Обом зловмисникам суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають розслідування.

Нагадаємо, раніше зрадники, які зливали позиції ЗСУ на Донеччині, отримали до 10 років ув'язнення.

Також повідомлялося, що десять бойовиків "ЛНР" і "ДНР" проведуть від 13 до 15 років за ґратами. Вони брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Фото: СБУ