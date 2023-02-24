СБУ разоблачила двух агитаторов, восхвалявших оккупантов — среди них бывший мэр Черниговщины

Злоумышленники массово распространяли через соцсети призывы к поддержке российских окупантов и оправдывали их военные преступления.

Служба безопасности задержала еще двух приспешников агрессора в результате контрдиверсионных мер в северных регионах Украины. Среди задержанных — бывший мэр из Черниговской области.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Деятельность коллаборантов

Согласно данным правоохранителей, злоумышленники массово распространяли через соцсети призывы к поддержке российских оккупантов и оправдывали их военные преступления. Одним из вражеских агитаторов оказался бывший мэр райцентра в Черниговской области, осужденный за вымогательство взяток.

По данным контрразведки СБУ, накануне полномасштабного вторжения он уволился из исправительного учреждения, где отбывал наказание за совершение преступления. Во время оккупации области войсками россии экс председатель решил продемонстрировать оккупантам, что готов к сотрудничеству.

Для этого начал распространять в интернете сообщения, в которых хотел дискредитировать Силы обороны и популяризировал террористические организации "Л/ДНР".

После увольнения региона злоумышленник надеялся избежать правосудия, но сотрудники СБУ его разоблачили.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Враждебная пропагандистка

Еще одной враждебной пропагандисткой является жительница Киева, которая публично призвала к захвату государственной власти и восхваляла кремлевский режим. Также она оправдывала российские воздушные удары по украинским городам, в результате чего погибли и ранены мирные жители.

Деструктивный контент злоумышленница распространяла по собственному аккаунту в запретной соцсети "Вконтакте".

Киберспециалисты Службы безопасности поэтапно задокументировали ее взрывную деятельность и задержали.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Обоим злоумышленникам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются расследования.

Напомним, ранее предатели, которые сливали позиции ВСУ в Донецкой области, получили до 10 лет заключения.

Также сообщалось, что десять боевиков "ЛНР" и "ДНР" проведут от 13 до 15 лет за решеткой. Они принимали непосредственное участие в боевых действиях против сил обороны на Запорожском направлении.

Фото: СБУ