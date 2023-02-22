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Коригували обстріли шкіл та лікарень на сході: в Україні засудили чотирьох колаборантів рф

22 лютого 2023 16:48
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Коригували обстріли шкіл та лікарень на сході: в Україні засудили чотирьох колаборантів рф
СБУ
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України зібрала докази вини чотирьох учасників інформаторських мереж спецслужб рф. Правопорушники збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та технічний стан об’єктів енергетики у Києві та прифронтових районах Донецької області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Деталі

Зловмисників цікавили місця базування підрозділів ЗСУ на території столичного регіону, а також на Лиманському і Авдіївському напрямках.

Вони передавали цю інформацію росіянам, які здійснювали ракетні удари по містах України. Унаслідок ворожих обстрілів зафіксовано факти влучання ракет рф у будівлі соціальних об’єктів, у тому числі шкіл і лікарень на сході.

Правоохоронці затримали поплічників агресора на території Київської та Донецької областей. Суд призначив зловмисниками покарання від 8 до 12 років ув'язнення.

Один із засуджених — це колаборант рф, який хотів виявити та передати окупантам координати бойових позицій HIMARS.

Ще одно зловмисника затримали у Лимані. За його наводкою окупанти обстріляли обласну травматологічну лікарню та місцеву школу.

Іншу зловмисницю затримано у столиці України. Після 24 лютого 2022 року вона фіксувала місця дислокації ЗСУ в Києві та надсилала відповідні локації окупантам. 

Тюремне ув'язнення отримав також мешканець Покровська. Він передавав спецслужбі рф відомості про переміщення військової техніки. 

Нагадаємо, СБУ виявила на деокупованій частині Херсонської області чоловіка, який співпрацював із російськими загарбниками. Під час обшуків у нього виявили цілий арсенал зброї, зокрема, міни і гранати.

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