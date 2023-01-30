До 10 років за ґратами проведуть російські агенти, які зливали позиції ЗСУ на Донеччин

Чоловіки отримали тюремні терміни 8 та 10 років

Служба безпеки продовжує притягувати до відповідальності учасників агентурних мереж російських спецслужб. У ході слідчо-оперативних дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох ворожих поплічників.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Подробиці про розслідування

Слідство з'ясувало, що зловмисники збирали для агресора розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області. Насамперед їх цікавили позиції українських захисників у Слов’янську і Краматорську.

Крім цього, вони передавали ворогу місця розташування та інформацію про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону. Отримані відомості російські окупанти використовували для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників у березні та жовтні минулого року під час контрдиверсійних заходів на Донеччині.

За матеріалами української спецслужби суд призначив їм покарання у виді 8 та 10 років ув’язнення відповідно.

Що відомо про засуджених

Серед засуджених — місцевий житель, який здійснював фото-, відеофіксацію переміщення військової техніки ЗСУ.

"Розвідувальну інформацію передавав через анонімні месенджери своєму вітчиму, який перебував у лавах окупаційних угруповань і співпрацював зі спецслужбами рф", — розповіли в СБУ.

Ще один злочинець — направляв "звіти" про базування українських військ у спеціально створений агресором чат-бот "народної міліції днр".

"Для конспірації зловмисник зареєструвався у месенджері під жіночим ім’ям", — зазначається у повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше у Дніпрі СБУ виявила і знешкодила агентурну мережу російського ГРУ. Агенти здавали росіянам інформацію про критично важливу інфраструктуру і коригували ракетні удари по місту.