До 10 лет за решеткой проведут российские агенты, которые сливали позиции ВСУ в Донецкой области

Мужчины получили тюремные сроки 8 и 10 лет

Служба безопасности продолжает привлекать к ответственности участников агентурных сетей российских спецслужб. В ходе следственно-оперативных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще двух враждебных приспешников.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Подробности о расследовании

Следствие выяснило, что злоумышленники собирали для агрессора разведданные о дислокации и перемещении подразделений сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области. В первую очередь их интересовали позиции украинских защитников в Славянске и Краматорске.

Кроме того, они передавали врагу месторасположение и информацию о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Полученные сведения российские оккупанты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в марте и октябре прошлого года во время контрдиверсионных мер в Донецкой области.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил им наказание в виде 8 и 10 лет тюрьмы соответственно.

Что известно об осужденных

Среди осужденных — местный житель, осуществлявший фото-, видеофиксацию перемещения военной техники ВСУ.

"Разведывательную информацию передавал через анонимные мессенджеры своему отчиму, который находился в рядах оккупационных группировок и сотрудничал со спецслужбами россии", — рассказали в СБУ.

Еще один преступник — направлял "отчеты" о базировании украинских войск в специально созданный агрессором чат-бот "народной милиции днр".

"Для конспирации злоумышленник зарегистрировался в мессенджере под женским именем", — отмечается в сообщении.

На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с Законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, ранее в Днепре СБУ обнаружила и обезвредила агентурную сеть российского ГРУ. Агенты сдавали россиянам информацию о критически важной инфраструктуре и корректировали ракетные удары по городу.