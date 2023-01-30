До 10 лет за решеткой проведут российские агенты, которые сливали позиции ВСУ в Донецкой области

Предатели, которые сливали позиции ВСУ в Донецкой области, получили немалые тюремные сроки: подробности
Служба безопасности продолжает привлекать к ответственности участников агентурных сетей российских спецслужб. В ходе следственно-оперативных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще двух враждебных приспешников.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
-
В Пакистане взорвали мечеть, по меньшей мере 28 погибших
-
"Я — переселенка, и кому, как не мне, знать, что нужно нашим украинцам": во Львове открыли приют "Безопасное место"
-
Мобилизация в Украине 2023 года: какие болезни освобождают от службы в ВСУ
-
Возвращение не получилось: концерты предателя Миши Марвина отменяют в россии
-
Россияне нанесли удар по Харьковской области: есть погибшие и раненые
-
ПриватБанк объявил сбор 31 млн грн на экипировку пилотов
-
Польша может передать истребители F-16 для Украины: какое условие
-
"Работали" во время комендантского часа: в Киеве задержали серийных угонщиков авто
-
Министерство молодежи и спорта Украины может получить нового председателя: кто займет место Вадима Гутцайта
-
Суд отправил террористку "ДНР" за решетку на 13 лет
Подробности о расследовании
Следствие выяснило, что злоумышленники собирали для агрессора разведданные о дислокации и перемещении подразделений сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области. В первую очередь их интересовали позиции украинских защитников в Славянске и Краматорске.
Кроме того, они передавали врагу месторасположение и информацию о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Полученные сведения российские оккупанты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в марте и октябре прошлого года во время контрдиверсионных мер в Донецкой области.
По материалам украинской спецслужбы суд назначил им наказание в виде 8 и 10 лет тюрьмы соответственно.
Что известно об осужденных
Среди осужденных — местный житель, осуществлявший фото-, видеофиксацию перемещения военной техники ВСУ.
"Разведывательную информацию передавал через анонимные мессенджеры своему отчиму, который находился в рядах оккупационных группировок и сотрудничал со спецслужбами россии", — рассказали в СБУ.
Еще один преступник — направлял "отчеты" о базировании украинских войск в специально созданный агрессором чат-бот "народной милиции днр".
"Для конспирации злоумышленник зарегистрировался в мессенджере под женским именем", — отмечается в сообщении.
На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с Законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Напомним, ранее в Днепре СБУ обнаружила и обезвредила агентурную сеть российского ГРУ. Агенты сдавали россиянам информацию о критически важной инфраструктуре и корректировали ракетные удары по городу.