Вибух нафтопроводу на Прикарпатті: у Німеччині померли двоє поранених

Вибух нафтопроводу поблизу села Стримба на Прикарпатті. Фото: google.com

Двоє постраждалих від вибуху нафтопроводу в Івано-Франківській області померли у німецькій лікарні. Медики намагалися їх врятувати, проте не вдалося.

Про це повідомляє голова Надвірнянської ОТГ Зіновій Андрійович.

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"Сьогодні ми отримали тужливу звістку про те, що мешканці села Стримба, Марій Ярослав та Гріздак Наталя, які постраждали внаслідок техногенної ситуації, яка мала місце в нашій громаді відійшли в засвіти", — йдеться у повідомленні.

За словами посадовця, від серцевого нападу також померла дружина одного з поранених.

Лікування постраждалих

Відомо, що за життя постраждалих прикарпатців боролись українські та європейські медики.

За словами Зіновія Андрійовича, витрати на повернення тіл померлих з Німеччини візьме на себе Надвірнянська ОТГ.

Надвірнянська міськрада також оголосила триденну жалобу за загиблими.

Вибух нафтопроводу

Нагадаємо, що 30 вересня за 30 км від Івано-Франківська стався прорив нафтопроводу. Внаслідок цього зафіксували розлив нафтопродуктів уздовж потоку на площі 100 квадратних метрів. Також спалахнула пожежа, вогонь перекинувся на приватний будинок.

Внаслідок загоряння постраждало дев'ятеро людей, серед них — двоє дітей.