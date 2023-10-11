Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Вибух нафтопроводу на Прикарпатті: у Німеччині померли двоє поранених arrow

Вибух нафтопроводу на Прикарпатті: у Німеччині померли двоє поранених

11 жовтня 2023 16:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вибух нафтопроводу на Прикарпатті: у Німеччині померли двоє поранених
Вибух нафтопроводу поблизу села Стримба на Прикарпатті. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Двоє постраждалих від вибуху нафтопроводу в Івано-Франківській області померли у німецькій лікарні. Медики намагалися їх врятувати, проте не вдалося. 

Про це повідомляє голова Надвірнянської ОТГ Зіновій Андрійович.

Читайте також:

"Сьогодні ми отримали тужливу звістку про те, що мешканці села Стримба, Марій Ярослав та Гріздак Наталя, які постраждали внаслідок техногенної ситуації, яка мала місце в нашій громаді відійшли в засвіти", — йдеться у повідомленні.

За словами посадовця, від серцевого нападу також померла дружина одного з поранених.

Лікування постраждалих

Відомо, що за життя постраждалих прикарпатців боролись українські та європейські медики.

За словами Зіновія Андрійовича, витрати на повернення тіл померлих з Німеччини візьме на себе Надвірнянська ОТГ.

Надвірнянська міськрада також оголосила триденну жалобу за загиблими.

Вибух нафтопроводу 

Нагадаємо, що 30 вересня за 30 км від Івано-Франківська стався прорив нафтопроводу. Внаслідок цього зафіксували розлив нафтопродуктів уздовж потоку на площі 100 квадратних метрів. Також спалахнула пожежа, вогонь перекинувся на приватний будинок.

Внаслідок загоряння постраждало дев'ятеро людей, серед них — двоє дітей. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз