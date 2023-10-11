Взрыв нефтепровода на Прикарпатье: в Германии скончались двое раненых

Взрыв нефтепровода возле села Стримба в Прикарпатье. Фото: google.com

Двое пострадавших в результате взрыва нефтепровода в Ивано-Франковской области скончались в немецкой больнице. Медики пытались их спасти, но не удалось.

Об этом сообщает глава Надворнянской ОТГ Зиновий Андреевич.

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"Сегодня мы получили тоскливое известие о том, что жители села Стримба, Марий Ярослав и Гриздак Наталья, пострадавшие в результате техногенной ситуации, которая имела место в нашей общине, отошли в мир иной", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, от сердечного приступа также скончалась жена одного из раненых.

Лечение пострадавших

Известно, что при жизни пострадавших прикарпатцев боролись украинские и европейские медики.

По словам Зиновия Андреевича, расходы на возврат тел умерших из Германии возьмет на себя Надворнянская ОТГ.

Надворнянский горсовет также объявил трехдневный траур по погибшим.

Взрыв нефтепровода

Напомним, что 30 сентября в 30 км от Ивано-Франковска произошел прорыв нефтепровода. В результате зафиксировали разлив нефтепродуктов вдоль потока на площади 100 квадратных метров. Также вспыхнул пожар, огонь перекинулся на частный дом.

В результате возгорания пострадали девять человек, среди них — двое детей.