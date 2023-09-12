В Житомирі жінка працювала на городі і відкопала склад з мінами і гранатами

Жінка відкопала міни і гранати. Фото: Нацполіція

11 вересня до поліції надійшло повідомлення від мешканки Житомира про те, що на присадибній ділянці вона виявила предмети, схожі на боєприпаси. На місце події прибула слідчо-оперативна група та працівники ДСНС.

Про це повідомили у Нацполіції.

Читайте також:

Склад боєприпасів на городі

Правоохоронці встановили, що неподалік від житлового будинку, на відстані близько 15 метрів, у землі було сховано боєприпаси: 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат.

"Поліцейські забезпечили охорону потенційно небезпечної території. Надалі вибухотехніки вилучать та знищать небезпечну знахідку. Правоохоронці зазначають, що жінка, виявивши такі предмети, вчинила правильно: самостійно не діставала їх та викликала екстерні служби", — зазначили у повідомленні поліції.

Жінка відкопала міни і гранати. Фото: Нацполіція

Жінка відкопала міни і гранати. Фото: Нацполіція

Як чинити при виявленні боєприпасів

Поліцейські нагадують, що у разі виявлення підозрілих невідомих предметів необхідно інформувати поліцію чи рятувальників.

Дорослим та дітям важливо пам’ятати, що у разі виявлення підозрілих предметів, зброї та боєприпасів ні в якому разі не можна їх рухати, переносити, розбирати, розбивати, нагрівати, адже вони несуть потенційну небезпеку оточуючим. Тим більше не можна приносити такі речі додому.

Також необхідно позначити місце знахідки гілкою, яскравою тканиною, іншим доступним способом та попередити інших людей про небезпеку.

Нагадаємо, 1 квітня, у Львові вибухнула граната в багатоквартирному будинку. Працівники поліції порушили справу за даним фактом.

Додамо, 22 березня у столиці в Подільському районі прогримів вибух. За попередньою інформацією, в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната, внаслідок чого він загинув на місці події.