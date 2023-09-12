В Житомире женщина работала на огороде и откопала склад с минами и гранатами

Женщина откопала мины и гранаты. Фото: Нацполиция

11 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы Житомира о том, что на приусадебном участке она обнаружила предметы, похожие на боеприпасы. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и работники ГСЧС.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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Правоохранители установили, что неподалеку от жилого дома, на расстоянии около 15 метров, в земле были спрятаны боеприпасы: 82 минометных мин 82 калибра, 3 противотанковых мин и 8 гранат.

"Полицейские обеспечили охрану потенциально опасной территории. В дальнейшем взрывотехники изымут и уничтожат опасную находку. Правоохранители отмечают, что женщина, обнаружив такие предметы, поступила правильно: самостоятельно не доставала их и вызвала экстерные службы", — отметили в сообщении полиции.

Женщина откопала мины и гранаты. Фото: Нацполиция

Женщина откопала мины и гранаты. Фото: Нацполиция

Как поступать при обнаружении боеприпасов

Полицейские напоминают, что при обнаружении подозрительных неизвестных предметов необходимо информировать полицию или спасателей.

Взрослым и детям важно помнить, что в случае обнаружения подозрительных предметов, оружия и боеприпасов, ни в коем случае нельзя их двигать, переносить, разбирать, разбивать, нагревать, ведь они несут потенциальную опасность окружающим. Тем более нельзя приносить такие вещи домой.

Также необходимо отметить место находки веткой, яркой тканью, другим доступным способом и предупредить других людей об опасности.

Напомним, 1 апреля во Львове взорвалась граната в многоквартирном доме. Сотрудники полиции возбудили дело по данному факту.

Добавим, 22 марта в столице в Подольском районе прогремел взрыв. По предварительной информации, в руках 29-летнего мужчины сдетонировала граната, в результате чего он погиб на месте происшествия.