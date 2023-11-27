В Росії аеродром пішов під воду

Затоплений аеропорт в РФ. Фото: скриншот

Сьогодні в Росії вийшло з берегів Берингове море, затопивши аеропорт у селі Тилічики на півночі Камчатки. Вся злітно-посадкова смуга опинилася під водою. Через це авіасполучення там припинене щонайменше на декілька днів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вихід Берингового моря з берегів у РФ

У Росії з берегів вийшло Берингове море. В результаті затопило аеропорт у камчатському селі Тилічики. Авіасполучення відновлять тільки за декілька днів.

"Рейси тимчасово зупинили. Пасажирів, які прямували до Петропавловська-Камчатського, планують доставити на гелікоптерах Мі-8", — повідомляють в російському МНС.

На відео, яке шириться Мережею, видно, як чоловік у воді майже по коліна та показує, наскільки залито злітно-посадкову смугу аеропорту, видно наполовину затоплені будівлі. Водночас влада РФ розповідає, що вода вже сходить, проте в АТ "Камчатське авіаційне підприємство" визнали, що літакового авіасполучення з районом не буде, доки смуга повністю не висохне.

Раніше росЗМІ повідомляли, що північна частина Камчатки перебуває в зоні впливу великого циклону. Атмосферний вихор підійшов до цього краю РФ із півдня ще 25 листопада, пройшов над усім півостровом і нині "зупинився" у Беринговому морі.

Інші затоплення в Росії

Окрім Камчатки, негода вирує і в Сочі. Там море вийшло з берегів, затопило берегову лінію і вже дісталося до житла. Висота хвиль досягає 4 метрів.

Як пишуть російські метеослужби, пориви вітру можуть досягати 27 м/с, шторм на морі — 6 балів. Ввечері багато жителів Сочі чекали сильний шторм на набережних, щоб зняти момент, втім найсильніші хвилі сягнули берегів курорту вночі. У Сіріусі спостерігали справжнє цунамі, хвилі не лише били по набережній, а й вийшли на прилеглі вулиці та затопили їх.

Реакція українців на затоплення росіян

Реакція українців була очікувана — вони порівнюють такі негоди в Росії з трагедією у Херсонській області та підривом Каховської ГЕС. Користувачі пишуть, що це "карма" і "зло повертається бумерангом".

Коментарі українців щодо негоди в Росії. Фото: скриншот

Коментарі українців щодо негоди в Росії. Фото: скриншот

Коментарі українців щодо негоди в Росії. Фото: скриншот

Коментарі українців щодо негоди в Росії. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок сильного шторму у Криму 498 тисяч жителів залишилися без електрики. Окрім того, зупинено водопостачання та опалення, також через дерева, що впали, на півострові затримуються поїзди.