Майже пів мільйона жителів Криму залишились без світла — що трапилось

Рятувальники розбирають дерева в Криму. Фото: росЗМІ

Внаслідок сильного шторму у Криму 498 тисяч жителів залишилися без електрики. Окрім того, зупинено водопостачання та опалення, також через дерева, що впали на півострові затримуються поїзди.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Шторм у Криму

Як відомо, цієї ночі в Криму відбувся сильний шторм. Повалено десятки дерев, пошкоджено дахи будинків. Пориви вітру сягали 40 м/с.

"У Євпаторії евакуйовано понад 200 мешканців із підтоплених будинків, розгорнуто п'ять пунктів тимчасового розміщення", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, через сильний вітер подача води в Чорноморському районі на заході Криму повністю припинено через відсутність світла на насосних станціях, зупинено і централізоване опалення. А через дерева, що впали на півострові затримуються поїзди.

Електричні дроти зриваються і б'ють струмом, з будинків обвалюються частини фасаду, а хвилі затопили чи не все узбережжя. Їхня висота досягає дев'яти метрів.

Окупаційна влада Криму повідомили про трьох постраждалих, місцеві пабліки пишуть про шістьох. Точна кількість наразі невідома. Понеділок оголошено вихідним днем.

Ліквідація наслідків в інших регіонах

Нагадаємо, що в Україні триває негода, яка щомиті набирає обертів. Так, хуртовина дісталася й Київської області, де вже працюють комунальники.

Також ми писали, що очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, як рятувальники протистоять хуртовині в області. За його словами, місцями доводиться використовувати БТРи.

Додамо, що Миколаївська область теж бореться зі стихією. Очільник ОВА Віталій Кім розповів, як відбувається ліквідація наслідків бурі.