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Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света — что случилось

27 ноября 2023 07:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света — что случилось
Спасатели разбирают деревья в Крыму. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате сильного шторма в Крыму 498 тысяч жителей остались без электричества. Кроме того, остановлены водоснабжение и отопление, также из-за упавших на полуострове деревьев задерживаются поезда.

Об этом сообщают росСМИ.

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Шторм в Крыму

Как известно, этой ночью в Крыму произошел сильный шторм. Свалены десятки деревьев, повреждены крыши домов. Порывы ветра достигали 40 м/с.

"В Евпатории эвакуировано более 200 жителей из подтопленных домов, развернуто пять пунктов временного размещения", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за сильного ветра подача воды в Черноморском районе на западе Крыма полностью прекращена из-за отсутствия света на насосных станциях, остановлено и централизованное отопление. А из-за упавших деревьев на полуострове задерживаются поезда.

Электрические провода срываются и бьют током, из домов обрушиваются части фасада, а волны затопили почти все побережье. Их высота достигает девяти метров.

Оккупационные власти Крыма сообщили о трех пострадавших, местные паблики пишут о шести. Точное количество пока неизвестно. Понедельник объявлен выходным днем.

Ликвидация последствий в других регионах

Напомним, что в Украине продолжается непогода, которая ежесекундно набирает обороты. Так, метель досталась и Киевской области , где уже работают коммунальщики.

Также мы писали, что глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, как спасатели противостоят вьюге в области. По его словам, местами приходится использовать БТРы.

Добавим, что Николаевская область тоже борется со стихией. Глава ОВА Виталий Ким рассказал, как происходит ликвидация последствий бури.

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