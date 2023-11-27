В России аэродром ушел под воду

Затопленный аэропорт в РФ. Фото: скриншот

Сегодня в России вышло из берегов Берингово море, затопив аэропорт в селе Тиличики на севере Камчатки. Вся взлетно-посадочная полоса оказалась под водой. Из-за этого авиасообщение там прекращено по меньшей мере на несколько дней.

Об этом сообщают росСМИ.

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Выход Берингового моря из берегов в РФ

В России из берегов вышло Берингово море. В результате затопило аэропорт в Камчатском селе Тиличики. Авиасообщения возобновят только через несколько дней.

"Рейсы временно остановили. Пассажиров, следовавших в Петропавловск-Камчатский, планируют доставить на вертолетах Ми-8", — сообщают в российском МЧС.

На видео, которое шириться Сетью видно, как мужчина стоит в воде почти по колено и показывает, насколько залита взлетно-посадочная полоса аэропорта, видны наполовину затопленные здания. В то же время власти РФ рассказывают, что вода уже сходит, однако в АО "Камчатское авиационное предприятие" признали, что самолетного авиасообщения с районом не будет, пока полоса полностью не высохнет.

Ранее российские СМИ сообщали, что северная часть Камчатки находится в зоне влияния большого циклона. Атмосферный вихрь подошел к этому краю РФ с юга еще 25 ноября, прошел над всем полуостровом и ныне "остановился" в Беринговом море.

Другие затопления в России

Кроме Камчатки, непогода бушует и в Сочи. Там море вышло из берегов, затопило береговую линию и уже добралось до жилья. Высота волн достигает 4 метров.

Как пишут российские метеослужбы, порывы ветра могут достигать 27 м/с, шторм на море — 6 баллов. Вечером многие жители Сочи ожидали сильный шторм на набережных, чтобы снять момент, впрочем, самые сильные волны достигли берегов курорта ночью. В Сириусе наблюдали настоящее цунами, волны не только били по набережной, но и вышли на близлежащие улицы и затопили их.

Реакция украинцев на затопление россиян

Реакция украинцев была ожидаемой — они сравнивают подобные непогоды в России с трагедией в Херсонской области и подрывом Каховской ГЭС. Пользователи пишут, что это "карма" и "зло возвращается бумерангом".

Комментарии украинцев по поводу непогоды в России. Фото: скриншот

Комментарии украинцев по поводу непогоды в России. Фото: скриншот

Комментарии украинцев по поводу непогоды в России. Фото: скриншот

Комментарии украинцев по поводу непогоды в России. Фото: скриншот

Напомним, в результате сильного шторма в Крыму 498 тысяч жителей остались без электричества. Кроме того, остановлены водоснабжение и отопление, также из-за упавших деревьев на полуострове задерживаются поезда.