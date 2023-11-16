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В російській Астрахані обвалилися два під'їзди, під завалами люди

16 листопада 2023 19:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В російській Астрахані обвалилися два під'їзди, під завалами люди
Обвал двох під'їздів в Астрахані. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У російській Астрахані обрушилася частина житлового будинку: обвалилися відразу два під'їзди житлової п'ятиповерхівки. Згідно з попередньою інформацією, обвал стався внаслідок затоплення підвалу.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як припускається, в одній із квартир прорвало батарею. Фундамент будинку міг ослабнути через підтоплення каналізаційними водами. Також у Мережі припускають, що причиною обвалення стала старість житла. На цей час є одна загибла — під завалами знайшли жінку похилого віку.  Проте жертв може бути більше, оскільки рятувальники не до кінця розчистили обвал.

З будинку терміново евакуювали 213 людей. ЗМІ з'ясували, що обрушений будинок був побудований в 1962 році та давно не ремонтувався.

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"Занепад інфраструктури в країні вкрай високий, і подібні аварії цілком можуть стати нормою найближчого майбутнього. Якщо в містах рвуться труби під землею, то чому б не почати падати будинкам з тих самих причин?" — коментує обвал російський блогер Анатолій Несміян.

Нагадаємо, що раніше в Росії заявили, що ЗСУ атакували Курськ "натівськими боєприпасами". Водночас у російській Бурятії спалахнула потужна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті. Полум'я охопило 500 кв. м. 

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