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В российской Астрахани обрушились два подъезда, под завалами люди

16 ноября 2023 19:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В российской Астрахани обрушились два подъезда, под завалами люди
Обвал двух подъездов в Астрахани. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В российской Астрахани обрушилась часть жилого дома: обрушились сразу два подъезда жилой пятиэтажки. Согласно предварительной информации, обвал произошел в результате затопления подвала.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как предполагается, в одной из квартир прорвало батарею. Фундамент дома мог ослабнуть из-за подтопления канализационными водами. Также в Сети предполагают, что причиной обрушения стала ветхость жилья. В настоящее время есть одна погибшая — под завалами нашли пожилую женщину. Однако жертв может быть больше, поскольку спасатели не до конца расчистили обрушение.

Из дома срочно эвакуировали 213 человек. СМИ выяснили, что обрушившийся дом был построен в 1962 году, и давно не ремонтировался.

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"Упадок инфраструктуры в стране крайне высок, и подобные аварии вполне могут стать нормой ближайшего будущего. Если в городах рвутся трубы под землей, то почему бы не начать падать домам по тем же причинам?" — комментирует обвал российский блоггер Анатолий Несмиян.

Напомним, что ранее в России заявили, что ВСУ атаковали Курск "натовскими боеприпасами". В то же время, в российской Бурятии вспыхнул мощный пожар на горно-обогатительном комбинате. Пламя охватило 500 кв. м.

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