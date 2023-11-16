В российской Астрахани обрушились два подъезда, под завалами люди

Обвал двух подъездов в Астрахани. Фото: росСМИ

В российской Астрахани обрушилась часть жилого дома: обрушились сразу два подъезда жилой пятиэтажки. Согласно предварительной информации, обвал произошел в результате затопления подвала.

Об этом сообщают росСМИ.

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Под завалами оказались люди

Как предполагается, в одной из квартир прорвало батарею. Фундамент дома мог ослабнуть из-за подтопления канализационными водами. Также в Сети предполагают, что причиной обрушения стала ветхость жилья. В настоящее время есть одна погибшая — под завалами нашли пожилую женщину. Однако жертв может быть больше, поскольку спасатели не до конца расчистили обрушение.

Из дома срочно эвакуировали 213 человек. СМИ выяснили, что обрушившийся дом был построен в 1962 году, и давно не ремонтировался.

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"Упадок инфраструктуры в стране крайне высок, и подобные аварии вполне могут стать нормой ближайшего будущего. Если в городах рвутся трубы под землей, то почему бы не начать падать домам по тем же причинам?" — комментирует обвал российский блоггер Анатолий Несмиян.

Напомним, что ранее в России заявили, что ВСУ атаковали Курск "натовскими боеприпасами". В то же время, в российской Бурятии вспыхнул мощный пожар на горно-обогатительном комбинате. Пламя охватило 500 кв. м.