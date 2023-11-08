У російській Бурятії масштабна пожежа

Пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті в Бурятії. Фото: скриншот

Сьогодні у російській Бурятії спалахнула потужна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті. Вогонь розповсюдився на площу 500 кв. м.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Сьогодні, 8 листопада, у російській Бурятії палає гірничо-збагачувальний комбінат "Озерный". Вогонь розповсюдився на площу 500 кв. м.

Пожежу вже локалізували, на місці працювали 16 одиниць техніки. Наразі інформації про причину пожежі немає.

Цей ГЗК розташований на Озерному родовищі поліметалевих руд в Єравнинському районі республіки. Підприємство займається видобутком і перероблюванням свинцево-цинкових руд з подальшим виробництвом цинкового і свинцево-срібного концентратів.

Нагадаємо, нещодавно масштабна пожежа спалахнула на газовій заправці поблизу Шереметьєво у Росії. Там рвонув резервуар.