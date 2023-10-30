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У Росії стався вибух — масштабна пожежа спалахнула на газовій заправці

30 жовтня 2023 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Росії стався вибух — масштабна пожежа спалахнула на газовій заправці
Пожежа на АЗС в Росії. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 30 жовтня, неподалік від Шереметьєво прозвучав вибух. На газовій заправці спалахнула масштабна пожежа, є постраждалі. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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У понеділок, 30 жовтня, у підмосковних Хімках поруч з Шереметьєво пролунали два потужні вибухи. Як відомо, на газовій заправці рвонув резервуар, розпочалася масштабна пожежа. У вогні опинилися газгольдер і два автомобілі.

Наразі на місці працюють пожежники, внаслідок пожежі постраждали двоє людей. 

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, в російському Іжевську сталася масштабна пожежа. Як виявилося, горить склад на вулиці Гольянське селище.

Окрім того,  29 жовтня, в республіці Комі загорівся нафтовий резервуар. Рятувальники Росії й досі намагаються загасити пожежу.

Додамо, що в ніч проти 29 жовтня у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. За попередніми даними, причиною стала атака БпЛА.

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