У Росії стався вибух — масштабна пожежа спалахнула на газовій заправці

Пожежа на АЗС в Росії. Фото: скриншот

Сьогодні, 30 жовтня, неподалік від Шереметьєво прозвучав вибух. На газовій заправці спалахнула масштабна пожежа, є постраждалі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У понеділок, 30 жовтня, у підмосковних Хімках поруч з Шереметьєво пролунали два потужні вибухи. Як відомо, на газовій заправці рвонув резервуар, розпочалася масштабна пожежа. У вогні опинилися газгольдер і два автомобілі.

Наразі на місці працюють пожежники, внаслідок пожежі постраждали двоє людей.

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, в російському Іжевську сталася масштабна пожежа. Як виявилося, горить склад на вулиці Гольянське селище.

Окрім того, 29 жовтня, в республіці Комі загорівся нафтовий резервуар. Рятувальники Росії й досі намагаються загасити пожежу.

Додамо, що в ніч проти 29 жовтня у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. За попередніми даними, причиною стала атака БпЛА.