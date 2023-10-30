В России произошел взрыв — масштабный пожар вспыхнул на газовой заправке
Сегодня, 30 октября, неподалеку от Шереметьево прозвучал взрыв. На газовой заправке вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавшие.
Об этом сообщают росСМИ.
Масштабный пожар в России
В понедельник, 30 октября, в подмосковных Химках рядом с Шереметьево раздались два мощных взрыва. Как известно, на газовой заправке рванул резервуар, начался масштабный пожар. В огне оказались газгольдер и два автомобиля.
Сейчас на месте работают пожарные, в результате пожара пострадали два человека.
Напомним, вчера, 29 октября, в российском Ижевске произошел масштабный пожар. Как оказалось, горит склад на улице Гольянский поселок.
Кроме того, 29 октября в республике Коми загорелся нефтяной резервуар. Спасатели России до сих пор пытаются потушить пожар.
Добавим, что в ночь на 29 октября в Краснодарском крае России произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, причиной стала атака БпЛА.
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