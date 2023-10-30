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В России произошел взрыв — масштабный пожар вспыхнул на газовой заправке

30 октября 2023 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России произошел взрыв — масштабный пожар вспыхнул на газовой заправке
Пожар на АЗС в России Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 30 октября, неподалеку от Шереметьево прозвучал взрыв. На газовой заправке вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщают росСМИ.

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Масштабный пожар в России

В понедельник, 30 октября, в подмосковных Химках рядом с Шереметьево раздались два мощных взрыва. Как известно, на газовой заправке рванул резервуар, начался масштабный пожар. В огне оказались газгольдер и два автомобиля.

Сейчас на месте работают пожарные, в результате пожара пострадали два человека.

Напомним, вчера, 29 октября, в российском Ижевске произошел масштабный пожар. Как оказалось, горит склад на улице Гольянский поселок.

Кроме того, 29 октября в республике Коми загорелся нефтяной резервуар. Спасатели России до сих пор пытаются потушить пожар.

Добавим, что в ночь на 29 октября в Краснодарском крае России произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, причиной стала атака БпЛА.

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