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В російському Іжевську сталася масштабна пожежа — що відомо

29 жовтня 2023 20:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В російському Іжевську сталася масштабна пожежа — що відомо
Пожежа в Іжевську. Фото: телеграм-канал "Ижевск с огоньком"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 29 жовтня, в російському Іжевську сталася масштабна пожежа. Як виявилося, горить склад на вулиці Гольянське селище.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Ижевск с огоньком".

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Що відомо про пожежу

Раніше заявляли про пожежу саме на Мельничній вулиці. 

У МНС Удмуртії уточнили, що склад почав горіти саме всередині.

Чи є постраждалі

Охоронці повідомили, що людей всередині не було. 

"Усі необхідні сили та засоби на місці події", — зазначили у повідомленні. 

в Іжевську горить склад
Пожежа в Іжевську. Фото: Ижевск с огоньком
в Іжевську горить склад
Пожежа в Іжевську. Фото: Ижевск с огоньком

Нагадаємо, 29 жовтня, в республіці Комі загорівся нафтовий резервуар. Рятувальники Росії й досі намагаються загасити пожежу.

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