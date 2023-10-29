В російському Іжевську сталася масштабна пожежа — що відомо
29 жовтня 2023 20:07
Пожежа в Іжевську. Фото: телеграм-канал "Ижевск с огоньком"
Сьогодні, 29 жовтня, в російському Іжевську сталася масштабна пожежа. Як виявилося, горить склад на вулиці Гольянське селище.
Про це повідомили у телеграм-каналі "Ижевск с огоньком".
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Раніше заявляли про пожежу саме на Мельничній вулиці.
У МНС Удмуртії уточнили, що склад почав горіти саме всередині.
Чи є постраждалі
Охоронці повідомили, що людей всередині не було.
"Усі необхідні сили та засоби на місці події", — зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, 29 жовтня, в республіці Комі загорівся нафтовий резервуар. Рятувальники Росії й досі намагаються загасити пожежу.
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