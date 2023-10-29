В російському Іжевську сталася масштабна пожежа — що відомо

Пожежа в Іжевську. Фото: телеграм-канал "Ижевск с огоньком"

Сьогодні, 29 жовтня, в російському Іжевську сталася масштабна пожежа. Як виявилося, горить склад на вулиці Гольянське селище.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Ижевск с огоньком".

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Що відомо про пожежу

Раніше заявляли про пожежу саме на Мельничній вулиці.

У МНС Удмуртії уточнили, що склад почав горіти саме всередині.

Чи є постраждалі

Охоронці повідомили, що людей всередині не було.

"Усі необхідні сили та засоби на місці події", — зазначили у повідомленні.

Пожежа в Іжевську. Фото: Ижевск с огоньком

Пожежа в Іжевську. Фото: Ижевск с огоньком

Нагадаємо, 29 жовтня, в республіці Комі загорівся нафтовий резервуар. Рятувальники Росії й досі намагаються загасити пожежу.