В российском Ижевске произошел масштабный пожар — что известно

Пожар в Ижевске. Фото: телеграм-канал "Ижевск с огоньком"

Сегодня, 29 октября, в российском Ижевске произошел масштабный пожар. Как оказалось, горит склад на улице Гольянский поселок.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Ижевск с огоньком".

Читайте также:

Что известно о пожаре

Ранее заявляли о пожаре именно на улице Мельничной.

В МЧС Удмуртии уточнили, что склад начал гореть именно внутри.

Есть ли пострадавшие

Охранники сообщили, что людей внутри не было.

"Все необходимые силы и средства на месте происшествия", — отметили в сообщении.

Пожар в Ижевске. Фото: Ижевск с огоньком

Пожар в Ижевске. Фото: Ижевск с огоньком

Напомним, 29 октября, в республике Коми загорелся нефтяной резервуар. Спасатели России до сих пор пытаются потушить пожар.