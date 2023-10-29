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В российском Ижевске произошел масштабный пожар — что известно

29 октября 2023 20:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В российском Ижевске произошел масштабный пожар — что известно
Пожар в Ижевске. Фото: телеграм-канал "Ижевск с огоньком"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 29 октября, в российском Ижевске произошел масштабный пожар. Как оказалось, горит склад на улице Гольянский поселок.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Ижевск с огоньком".

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Ранее заявляли о пожаре именно на улице Мельничной.

В МЧС Удмуртии уточнили, что склад начал гореть именно внутри.

Есть ли пострадавшие

Охранники сообщили, что людей внутри не было.

"Все необходимые силы и средства на месте происшествия", — отметили в сообщении.

в Ижевске горит склад
Пожар в Ижевске. Фото: Ижевск с огоньком
в Ижевске горит склад
Пожар в Ижевске. Фото: Ижевск с огоньком

Напомним, 29 октября, в республике Коми загорелся нефтяной резервуар. Спасатели России до сих пор пытаются потушить пожар.

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