В российском Ижевске произошел масштабный пожар — что известно
29 октября 2023 20:07
Пожар в Ижевске. Фото: телеграм-канал "Ижевск с огоньком"
Сегодня, 29 октября, в российском Ижевске произошел масштабный пожар. Как оказалось, горит склад на улице Гольянский поселок.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Ижевск с огоньком".
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Ранее заявляли о пожаре именно на улице Мельничной.
В МЧС Удмуртии уточнили, что склад начал гореть именно внутри.
Есть ли пострадавшие
Охранники сообщили, что людей внутри не было.
"Все необходимые силы и средства на месте происшествия", — отметили в сообщении.
Напомним, 29 октября, в республике Коми загорелся нефтяной резервуар. Спасатели России до сих пор пытаются потушить пожар.
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