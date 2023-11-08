В российской Бурятии масштабный пожар
Сегодня в российской Бурятии вспыхнул сильный пожар на горно-обогатительном комбинате. Огонь распространился на площадь в 500 кв. м.
Об этом сообщают росСМИ.
Пожар в Бурятии 8 ноября
Сегодня, 8 ноября, в российской Бурятии горел горно-обогатительный комбинат "Озерный". Огонь распространился на площадь в 500 кв. м.
Пожар уже локализован, на месте работали 16 единиц техники. Пока информации о причине пожара нет.
Как известно, этот ГОК расположен на Озерном месторождении полиметаллических руд в Еравнинском районе республики. Предприятие занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд с последующим производством цинкового и свинцово-серебряного концентратов.
Напомним, недавно масштабный пожар вспыхнул на газовой заправке вблизи Шереметьево в России. Там рванул резервуар.
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