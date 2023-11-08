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В российской Бурятии масштабный пожар

8 ноября 2023 08:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В российской Бурятии масштабный пожар
Пожар на горно-обогатительном комбинате в Бурятии. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в российской Бурятии вспыхнул сильный пожар на горно-обогатительном комбинате. Огонь распространился на площадь в 500 кв. м.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар в Бурятии 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, в российской Бурятии горел горно-обогатительный комбинат "Озерный". Огонь распространился на площадь в 500 кв. м.

Пожар уже локализован, на месте работали 16 единиц техники. Пока информации о причине пожара нет.

Как известно, этот ГОК расположен на Озерном месторождении полиметаллических руд в Еравнинском районе республики. Предприятие занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд с последующим производством цинкового и свинцово-серебряного концентратов.

Напомним, недавно масштабный пожар вспыхнул на газовой заправке вблизи Шереметьево в России. Там рванул резервуар.

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