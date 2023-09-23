В Малі розбився російський літак "Вагнера" Іл-76
У Малі розбився російський літак Іл-76. Його, ймовірно, використовували "вагнерівці".
Про це повідомили у соцмережах.
Що відомо
На фото можна побачити густий стовп диму внаслідок падіння літака.
Авіакатастрофи в РФ
У середу, 20 вересня, у Воронезькій області розбився російський винищувач Су-34. Екіпаж зміг катапультуватись.
Також у районі Волгограда (Росія) сталося аварійне падіння військового літака Су-24. Попередньо катастрофа сталася неподалік хутора Лошки в Калачівському районі.
Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 серпня на аеродромі у Пскові було гучно. Тоді ГУР провело операцію, в результаті якої знищили два російські літаки Іл-76, серйозно пошкодили ще два та уразили ще кілька.