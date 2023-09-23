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В Малі розбився російський літак "Вагнера" Іл-76

23 вересня 2023 14:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Малі розбився російський літак "Вагнера" Іл-76
Падіння російського літака в Малі. Фото: соцмережі
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Малі розбився російський літак Іл-76. Його, ймовірно, використовували "вагнерівці".

Про це повідомили у соцмережах.

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Що відомо

На фото можна побачити густий стовп диму внаслідок падіння літака.

падіння російського літака в Малі
Наслідки падіння російського літака Іл-76 в Малі. Фото: соцмережі
падіння російського літака в Малі
Наслідки падіння російського літака Іл-76 в Малі. Фото: соцмережі

Авіакатастрофи в РФ

У середу, 20 вересня, у Воронезькій області розбився російський винищувач Су-34. Екіпаж зміг катапультуватись.

Також у районі Волгограда (Росія) сталося аварійне падіння військового літака Су-24. Попередньо катастрофа сталася неподалік хутора Лошки в Калачівському районі.

Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 серпня на аеродромі у Пскові було гучно. Тоді ГУР провело операцію, в результаті якої знищили два російські літаки Іл-76, серйозно пошкодили ще два та уразили ще кілька.

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