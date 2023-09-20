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У Росії розбився винищувач Су-34: що трапилось

20 вересня 2023 11:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Росії розбився винищувач Су-34: що трапилось
Російський винищувач Су-34. Фото: wikipedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 20 вересня, у Воронезькій області розбився російський винищувач Су-34. Екіпаж зміг катапультуватись.

Про це повідомили росЗМІ, посилаючись на Міноборони РФ.

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Як відомо, сьогодні вранці під час військових навчань у Воронезькій області розбився винищувач Су-34. Екіпаж встиг катапультуватися.

"Близько 10:00 при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-34. Екіпаж літака у складі двох людей катапультувався та був евакуйований на аеродром базування. Загрози їхньому здоров'ю немає", — йдеться у повідомленні

В Росії стверджують, що літак летів без боєкомплекту і впав далеко від населених пунктів. Попередньою причиною аварії вважають технічну несправність.

Що відомо про Су-34 

Су-34 — радянський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. 

Цей винищувач сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.

Російські агресори інтенсивно застосовували Су-34 проти України. Завдяки справним діям українських захисників численні літаки були збиті або пошкоджені.

Нагадаємо, 20 вересня, спалахнула сильна пожежа на нафтобазі неподалік аеропорту в Сочі. В Росії традиційно стверджують, що це наслідки обстрілу дроном-камікадзе, а місцеві жителі ніби чули характерний звук БпЛА.

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