У Росії розбився винищувач Су-34: що трапилось
У середу, 20 вересня, у Воронезькій області розбився російський винищувач Су-34. Екіпаж зміг катапультуватись.
Про це повідомили росЗМІ, посилаючись на Міноборони РФ.
Аварія Су-34 в Росії 20 вересня
Як відомо, сьогодні вранці під час військових навчань у Воронезькій області розбився винищувач Су-34. Екіпаж встиг катапультуватися.
"Близько 10:00 при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-34. Екіпаж літака у складі двох людей катапультувався та був евакуйований на аеродром базування. Загрози їхньому здоров'ю немає", — йдеться у повідомленні
В Росії стверджують, що літак летів без боєкомплекту і впав далеко від населених пунктів. Попередньою причиною аварії вважають технічну несправність.
Що відомо про Су-34
Су-34 — радянський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник.
Цей винищувач сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.
Російські агресори інтенсивно застосовували Су-34 проти України. Завдяки справним діям українських захисників численні літаки були збиті або пошкоджені.
Нагадаємо, 20 вересня, спалахнула сильна пожежа на нафтобазі неподалік аеропорту в Сочі. В Росії традиційно стверджують, що це наслідки обстрілу дроном-камікадзе, а місцеві жителі ніби чули характерний звук БпЛА.