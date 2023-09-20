У мережі з'явилось відео моменту вибуху на нафтобазі в Сочі
Момент атаки нафтобази в російському Сочі, внаслідок якої спалахнув паливний резервуар потрапив на відео. У Росії стверджують, шо базу атакував БпЛА.
Відповідне відео публікують російські пабліки.
Пожежа в Сочі 20 вересня
Як відомо, зранку 20 вересня, спалахнула сильна пожежа на нафтобазі неподалік аеропорту в Сочі. В Росії традиційно стверджують, що це наслідки обстрілу дроном-камікадзе, а місцеві жителі ніби чули характерний звук БпЛА.
Відомо, що пожежники гасили пожежу площею близько 100 квадратів. Інформації про постраждалих немає.
При цьому сам аеропорт не припинив своєї роботи і продовжує функціонувати у штатному режимі.
Нагадаємо, рано-вранці 17 вересня в Орловській області Росії спалахнула сильна пожежа на нафтобазі. Тоді теж заявили, що це внаслідок "атаки БпЛА".
А 16 вересня в Санкт-Петербурзі загорівся торговий центр, вогонь здійнявся високо в небо. Площа займання сягала близько 2000 кв. м.