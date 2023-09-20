У мережі з'явилось відео моменту вибуху на нафтобазі в Сочі

Вибух на АЗС у Сочі. Фото: скриншот

Момент атаки нафтобази в російському Сочі, внаслідок якої спалахнув паливний резервуар потрапив на відео. У Росії стверджують, шо базу атакував БпЛА.

Відповідне відео публікують російські пабліки.

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Пожежа в Сочі 20 вересня

Як відомо, зранку 20 вересня, спалахнула сильна пожежа на нафтобазі неподалік аеропорту в Сочі. В Росії традиційно стверджують, що це наслідки обстрілу дроном-камікадзе, а місцеві жителі ніби чули характерний звук БпЛА.

Відомо, що пожежники гасили пожежу площею близько 100 квадратів. Інформації про постраждалих немає.

При цьому сам аеропорт не припинив своєї роботи і продовжує функціонувати у штатному режимі.

Нагадаємо, рано-вранці 17 вересня в Орловській області Росії спалахнула сильна пожежа на нафтобазі. Тоді теж заявили, що це внаслідок "атаки БпЛА".

А 16 вересня в Санкт-Петербурзі загорівся торговий центр, вогонь здійнявся високо в небо. Площа займання сягала близько 2000 кв. м.