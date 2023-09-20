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У російському Сочі палає резервуар з тоннами гасу поблизу аеропорту

20 вересня 2023 07:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У російському Сочі палає резервуар з тоннами гасу поблизу аеропорту
Сильна пожежа у російському Сочі. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 20 вересня, близько 05:00 у Сочі спалахнула сильна пожежа неподалік аеропорту. Над містом піднялися стовпи чорного диму, а місцеві стверджують, що чули потужний вибух.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що сьогодні зранку на АЗС "Роснефть" у Сочі пролунав вибух. На заправці вибухнула одна із цистерн. Відтак, в Адлерському районі горить резервуар із 1200 тоннами гасу. 

"Наразі на місці працюють пожежники, площа близько 100 квадратів. Резервуар гасять за допомогою піни, загрози розповсюдження вогню немає", — йдеться у повідомленні. 

При цьому сам аеропорт не припинив своєї роботи і продовжує функціонувати у штатному режимі.

Деякі російські пабліки стверджують, що подія трапилася внаслідок "атаки БпЛА". Інформація про загиблих чи постраждалих наразі невідома. 

Нагадаємо, рано-вранці 17 вересня  в Орловській області Росії спалахнула сильна пожежа на нафтобазі. Тоді теж заявили, що це внаслідок "атаки БпЛА".

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