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В российском Сочи горит резервуар с тоннами керосина вблизи аэропорта

20 сентября 2023 07:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В российском Сочи горит резервуар с тоннами керосина вблизи аэропорта
Сильный пожар в российскомм Сочи. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 20 сентября, около 05:00 в Сочи вспыхнул сильный пожар недалеко от аэропорта. Над городом поднялись столбы черного дыма, а местнык утверждают, что слышали мощный взрыв.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что сегодня утром на АЗС "Роснефть" в Сочи раздался взрыв. На заправке взорвалась одна из цистерн. В Адлерском районе горит резервуар с 1200 тоннами керосина.

"В настоящее время на месте работают пожарные, площадь около 100 квадратов. Резервуар гасят с помощью пены, угрозы распространения огня нет" , — говорится в сообщении.

При этом сам аэропорт не прекратил свою работу и продолжает функционировать в штатном режиме.

Некоторые российские паблики утверждают, что событие произошло в результате "атаки БпЛА". Информация о погибших или пострадавших пока неизвестна.

Напомним, рано утром 17 сентября в Орловской области России вспыхнул сильный пожар на нефтебазе. Тогда тоже заявили, что это в результате "атаки БпЛА".

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