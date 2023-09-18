Велика Z-свастика у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

У центрі Бєлгорода (Росія) невідомі зловмисники намагалися підпалити гігантський символ Z, що світиться, який асоціюють з російською військовою діяльністю. Цей момент був знятий як камерами, встановленими на об'єкті, так і відеореєстраторами автомобілів, що проїжджали повз.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Підпал Z-свастики у Бєлгороді

Мер Бєлгорода Валентин Демидов, який у минулому був українським політиком і перейшов на бік росіян у 2014 році, прокоментував подію. Він повідомив, що інцидент стався близько півночі біля проспекту Ватутіна.

Камери зафіксували момент спроби підпалу, і всі матеріали було передано до поліції для розслідування. За словами мера, структура майже не постраждала, але незабаром її відновлять.

Нагадаємо, що 6 вересня в Шебекіно Бєлгородської області сталася масштабна пожежа. Займання було на підприємстві ТОВ "Белсинтез", яке займається виробництвом лакофарбової продукції.