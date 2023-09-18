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В Белгороде неизвестные подожгли Z-свастику: в сеть слили видео из камер наблюдения

18 сентября 2023 12:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Белгороде неизвестные подожгли Z-свастику: в сеть слили видео из камер наблюдения
Большая Z-свастика в Белгороде. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В центре Белгорода (Россия) неизвестные злоумышленники пытались поджечь гигантскую светящуюся символ Z, который ассоциируют с российской военной деятельностью. Этот момент был заснят как камерами, установленными на объекте, так и видеорегистраторами проезжавших мимо автомобилей.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Мэр Белгорода Валентин Демидов, который в прошлом был украинским политиком и перешел на сторону россиян в 2014 году, прокомментировал произошедшее. Он сообщил, что инцидент произошел около полуночи возле проспекта Ватутина. 

Камеры зафиксировали момент попытки поджога, и все материалы были переданы в полицию для расследования. По словам мэра, структура почти не пострадала, но в скором времени ее восстановят.

Напомним, что 6 сентября, в Шебекино Белгородской области произошел масштабный пожар. Возгорание было на предприятии ООО "Белсинтез", которое занимается производством лакокрасочной продукции.

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