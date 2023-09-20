В сети появилось видео момента взрыва на нефтебазе в Сочи

Взрыв АЗС в Сочи. Фото: скриншот

Момент атаки нефтебазы в российском Сочи, в результате которой вспыхнул топливный резервуар, попал на видео. В России утверждают, что базу атаковал БпЛА.

Соответствующее видео публикуют российские паблики.

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Пожар в Сочи 20 сентября

Как известно, утром 20 сентября вспыхнул сильный пожар на нефтебазе недалеко от аэропорта в Сочи. В России традиционно утверждают, что это последствия обстрела дроном-камикадзе, а местные жители слышали характерный звук БпЛА.

Известно, что пожарные тушили пожар площадью около 100 квадратов. Информации о пострадавших нет.

При этом сам аэропорт не прекратил свою работу и продолжает функционировать в штатном режиме.

Напомним, рано утром 17 сентября в Орловской области России вспыхнул сильный пожар на нефтебазе. Тогда тоже заявили, что это в результате "атаки БпЛА".

А 16 сентября в Санкт-Петербурге загорелся торговый центр, огонь поднялся высоко в небо. Площадь возгорания достигала около 2000 кв. м.