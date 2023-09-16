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Масштабна пожежа в Санкт-Петербурзі: палає торговий центр

16 вересня 2023 01:22
оновлено: 01:33
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Інна Буряк
редактор
Масштабна пожежа в Санкт-Петербурзі: палає торговий центр
Пожежа в торговому центрі в Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Росії в Санкт-Петербурзі загорівся торговий центр, вогонь здійнявся високо в небо. Про причини інциденту поки немає інформації.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що загоряння сталося на вулиці Бухарестській. За попередніми даними, площа займання близько 2000 кв. м, поки що без постраждалих.

Про причину займання не повідомляють.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 8 вересня, у російському Курську спалахнула масштабна пожежа. Стовби чорного диму піднялися майже над усім містом.

Також ми писали, що у ніч на 8 вересня у російській столиці Москві в районі Новогірєєво спалахнула пожежа поруч із будівлею Федеральної митної служби. Там на вулиці Кусковській зайнялися складські приміщення. Також лунали вибухи. 

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