Масштабна пожежа в Санкт-Петербурзі: палає торговий центр

Пожежа в торговому центрі в Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

У Росії в Санкт-Петербурзі загорівся торговий центр, вогонь здійнявся високо в небо. Про причини інциденту поки немає інформації.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що загоряння сталося на вулиці Бухарестській. За попередніми даними, площа займання близько 2000 кв. м, поки що без постраждалих.

Про причину займання не повідомляють.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 8 вересня, у російському Курську спалахнула масштабна пожежа. Стовби чорного диму піднялися майже над усім містом.

Також ми писали, що у ніч на 8 вересня у російській столиці Москві в районі Новогірєєво спалахнула пожежа поруч із будівлею Федеральної митної служби. Там на вулиці Кусковській зайнялися складські приміщення. Також лунали вибухи.