У російському Курську масштабна пожежа: що трапилося

Пожежа в російському Курську. Фото: t.me/kurskadm

У п'ятницю, 8 вересня, у російському Курську спалахнула масштабна пожежа. Стовби чорного диму піднялися майже над усім містом.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Пожежа у Курську

Мер Мелітополя Петро Андрющенко також розповів, про чергову "невдачу" у Курську.

"В Курську ранок почався не з кави. Знову палять де не треба. Щось трапилось? Можемо допомогти?" — написав він.

А місцева влада своєю чергою повідомила, що у Курську палає нежитловий триповерховий будинок.

"МНС Курської області просять учасників дорожнього руху поступатися дорогою спецтранспорту та шукати інші шляхи об'їзду. Загиблих та постраждалих немає. У ліквідації пожежі на цей час беруть участь близько 30 осіб та 12 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня у російській столиці Москва в районі Новогірєєво спалахнула пожежа поруч із будівлею Федеральної митної служби. Там на вулиці Кусковській зайнялися складські приміщення. Також лунали вибухи.