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У російському Курську масштабна пожежа: що трапилося

8 вересня 2023 09:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У російському Курську масштабна пожежа: що трапилося
Пожежа в російському Курську. Фото: t.me/kurskadm
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 8 вересня, у російському Курську спалахнула масштабна пожежа. Стовби чорного диму піднялися майже над усім містом.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Мер Мелітополя Петро Андрющенко також розповів, про чергову "невдачу" у Курську.

"В Курську ранок почався не з кави. Знову палять де не треба. Щось трапилось? Можемо допомогти?" — написав він. 

А місцева влада своєю чергою повідомила, що у Курську палає нежитловий триповерховий будинок.

"МНС Курської області просять учасників дорожнього руху поступатися дорогою спецтранспорту та шукати інші шляхи об'їзду. Загиблих та постраждалих немає. У ліквідації пожежі на цей час беруть участь близько 30 осіб та 12 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня у російській столиці Москва в районі Новогірєєво спалахнула пожежа поруч із будівлею Федеральної митної служби. Там на вулиці Кусковській зайнялися складські приміщення. Також лунали вибухи. 

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