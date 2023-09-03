У Санкт-Петербурзі масштабна пожежа на нафтобазі: що відомо

Пожежа на нафтобазі у Санкт-Петербурзі. Фото: скриншот з відео

Зранку 3 вересня у російському Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа. Очевидці розповідають про вибухи та стовп чорного диму у районі нафтобази "Ручьи".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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У Санкт-Петербурзі в районі нафтобази "Ручьи" біля Піскарівського проспекту палає масштабна пожежа. Місцеві жителі кажуть, що у районі загоряння було чутно "звуки вибухів".

Як пишуть російські ЗМІ, палає заправна цистерна. Водночас МНС Росії стверджує, що горить ангар. Вогонь охопив 800 квадратних метрів.

"Існує загроза подальшого поширення вогню. Зі слів очевидців, на місці пожежі зберігалися газові балони та пальне", — повідомили вогнеборці.

Пожежу класифікували другим рангом, який передбачає підвищену складність гасіння і вимагає застосування спецтехніки. Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Нагадаємо, нещодавно у Саратовській області впала російська ракета.

Також ми писали, що у ГУР впевнені, що війну слід перенести на територію РФ.