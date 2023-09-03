В Санкт-Петербурге масштабный пожар на нефтебазе: что известно

Пожар на нефтебазе в Санкт-Петербурге. Фото: скриншот с видео

Утром, 3 сентября в российском Санкт-Петербурге вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывают о взрывах и столбе черного дыма в районе нефтебазы "Ручьи".

Об этом пишут российские СМИ.

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В Санкт-Петербурге в районе нефтебазы "Ручьи" возле Пискаревского проспекта разгорается масштабный пожар. Местные жители говорят, что в районе возгорания были слышны "звуки взрывов".

Как пишут российские СМИ, горит заправочная цистерна. В то же время МЧС России утверждает, что горит ангар. Огонь охватил 800 квадратных метров.

"Существует угроза дальнейшего распространения огня. По словам очевидцев, на месте пожара хранились газовые баллоны и горючее", — сообщили пожарные.

Пожар классифицировали вторым рангом, предусматривающим повышенную сложность гашения и требующим применения спецтехники. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Напомним, недавно в Саратовской области упала российская ракета.

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